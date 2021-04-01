هذا الرقم الذي تحتاجه في حالة فقدان أو سرقة هاتفك

من المعروف أن كل هاتف ذكي يحتوي على رقم تعريف دولي فريد لجهاز الهاتف المحمول “آي إم إي آي” (IMEI) وهي اختصار لـ(International Mobile Equipment Identity)، والذي يمكن أن يكون مفيدا في حالات سرقة الجهاز أو ضياعه.

ففي حالة ضياع هاتفك أو سرقته يمكنك إدراج رقم التعريف الدولي في القائمة السوداء حتى لا يتمكن الآخرون من استخدامه، فالهاتف المدرج في القائمة السوداء في هذه الحالة لن يعمل حتى مع وجود بطاقة هاتف “سيم” (SIM) جديدة.

ولمعرفة كيفية التحقق من رقم التعريف الدولي على هواتف آيفون (iPhone) وأندرويد (Android) ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

كيفية التحقق من رقم “آي إم إي آي” في أجهزة آيفون

للعثور على رقم “آي إم إي آي” الخاص بك على جهاز آيفون الخاص بك افتح الإعدادات (setting)، ثم انقر فوق “عام” (General)، ثم “حول” (About).

قم بالتمرير قليلا وستتمكن من عرض رقم “آي إم إي آي” الخاص بجهازك، كما يمكنك معرفة هذا الرقم من حساب آبل (Apple) الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول، ثم انتقل إلى “الأجهزة” (Devices) وابحث عن آيفون الخاص بك وسيكون رقم “آي إم إي آي” الخاص بك متاحا هناك.

حتوي أجهزة آيفون الأحدث على رقم “آي إم إي آي” في المكان الذي توضع فيه بطاقة الهاتف “سيم”، ولكنك ستحتاج على الأرجح إلى عدسة مكبرة لرؤيته.

وبدلا من ذلك يمكنك توصيل جهاز آيفون بجهاز الحاسوب الخاص بك وعرض المعلومات على “آي تيونز” (iTunes) أو في قسم “ماك فيندر” (Mac Finder).

كيفية التحقق من رقم “آي إم إي آي” في أجهزة أندرويد

تختلف بعض هواتف أندرويد في كيفية التحقق من رقم “آي إم إي آي” الخاص بها، ولكن يجب أن يكون في مكان ما في قائمة الإعدادات.

ستحتاج إلى النقر فوق “حول الهاتف” (About phone) أو عنوان مشابه مثل “حول الجهاز” (About device) أو “الحالة” (Status).

وتعرض بعض أجهزة سامسونغ غالاكسي (Samsung Galaxy) رقم “آي إم إي آي” بخط صغير على ظهر الهاتف.

وقد تستطيع العثور على رقم “آي إم إي آي” في عبوة الهاتف.