هذا ما تخطط له “يوتيوب ميوزيك”

أعلنت منصة يوتيوب ميوزيك، يوم الجمعة، عن بدء اختبار ميزة ذكية جديدة تهدف إلى تقديم تجربة موسيقية أكثر تفاعلية للمستخدمين، في خطوة لافتة ضمن سباق المنصات الموسيقية للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الميزة، التي ما تزال قيد التجربة وفق ما نقله موقع TechCrunch، تعتمد على مضيفين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يقدمون قصصًا ومعلومات عامة عن الفنانين والمعجبين، إضافة إلى تعليقات متزامنة مع ما يستمع إليه المستخدمون في اللحظة نفسها.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عامين على إطلاق منصة سبوتيفاي مُنسّقًا موسيقيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يجعل التوجه الجديد بمثابة منافسة مباشرة بين المنصتين على تقديم محتوى تفاعلي ومخصص.

وبحسب التقرير، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها يوتيوب ميوزيك تجارب مع الذكاء الاصطناعي. ففي تموز الماضي كشفت الخدمة عن راديو محادثي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن المستخدمين من إنشاء محطة خاصة بمجرد وصف ما يرغبون في سماعه.

تجري هذه الاختبارات الجديدة داخل منصة youtube Labs، وهو مركز أُنشئ خصيصًا لاختبار أدوات الذكاء الاصطناعي، على غرار Google Labs التابعة للشركة الأم غوغل. وأوضحت يوتيوب أن المبادرة تهدف إلى استكشاف الإمكانات الكاملة للتقنية في تحسين التجربة الترفيهية، مع الإشارة إلى أن الاختبار سيقتصر في هذه المرحلة على عدد محدود من المستخدمين داخل الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى اشتراك بريميوم.

وكانت يوتيوب قد وسعت بالفعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إطلاق أدوات GenAI لصنّاع المحتوى لإنشاء مقاطع Shorts بسهولة، وتطوير ميزة بحث تعمل بطريقة مشابهة لـ AI Overviews التابعة لغوغل، فضلاً عن تحسينات في التوصيات والملخصات التفاعلية للفيديوهات.

ورغم توسع الشركة في هذا الاتجاه، شددت يوتيوب في الوقت نفسه على التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها عززت سياساتها مؤخرًا للحد من انتشار المحتوى المزيّف أو المُكرر، في مسعى للحفاظ على مصداقية المنصة.