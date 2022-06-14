هذا ما سيحمله أيفون 14 على صعيد الكاميرا الأمامية!

ينتظر محبّو أيفون إصدار الهاتف الجديد من أبل “أيفون 14″، الذي سيحمل معه مفاجآت ومزايا جديدة في مجالات عدة.

في هذا السياق، أفاد تقرير نشره المحلل المالي مينج تشي كيو، بأن هاتف “آيفون 14” المقبل سيحمل على متنه كاميرا سيلفي مطورة، خصوصاً وأن تقارير عدة أشارت أخيراً، إلى أن الشركة الأميركية تولي اهتماماً كبيراً بالكاميرات الأمامية في أجهزتها.

وكشف كيو، أن الكاميرا الأمامية في هواتف “أبل” المقبلة ستأتي بميزة التركيز التلقائي “AutoFocus”، والتي ستوفر التقاط صور بتفاصيل أدق، وكذلك رفع جودة الصور بشكل عام.

إلى جانب ذلك، فإن الكاميرا الجديدة ستقدم عدسات بـ6 عوامل بدلاً من 5، وذلك أيضاً سيرفع من جودة التصوير، إضافة إلى قدومها بفتحة واسعة f/1.9، مقارنة بعدسة هاتف “آيفون 13 برو”، والتي ملت عدسة فتحة اتساعها f/2.2، حيث سيصبح تصوير السيلفي مع الهواتف الجديدة بدقة أعلى ووضوح أكبر، مع التصوير في ظروف الإضاءة الضعيفة.

وسيأتي التحديث مع هواتف “آيفون 14 المقبلة” ليكون أول تحديث منذ 2019، عندما جاء “آيفون 11 برو” بكاميرا سيلفي دقتها 12 ميغابكسل، وذلك كان تحديثاً كبيراً في وقتها مقارنة بكاميرا 7 ميجابكسل أمامية في الجيل السابق له.

وكان تقرير سابق نشرته “بلومبرغ” في نيسان، يؤكد أن “آيفون 14” سيحافظ على نفس الإطار العام لتصميم هواتف “آيفون 12 و13″، إلا أن شاشة هواتف إصدارات “برو” و”برو ماكس” ستحصل على تصميم جديد من حيث “النوتش”.

وأشار التقرير إلى أن تصميم الجزء الأسود في أعلى الهواتف منذ “آيفون إكس” وبداخله تكمن الكاميرا السيلفي ومستشعر بصمة الوجه، سيتم استبداله بقطعة دائرية صغيرة تحمل الكاميرا، وأخرى بيضاوية تحمل بقية المستشعرات.