هذه “أرباح” زيدان المتوقعة من “إنستغرام”

كشفت دراسة أجرتها شركة استشارات عن العائد المالي الذي يمكن أن يجنيه مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مقابل كل منشور مدفوع على حسابه في “إنستغرام”.

وقدّرت شركة الاستشارات “كومينيكر إس غارنر” أن يجني زيدان الذي يتابع حسابه على موقع “إنستغرام” 27.8 مليون شخص، مبلغ 200 ألف يورو، وذلك مقابل أي منشور تجاري مدفوع.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن مدرب باريس سان جرمان، ماوريسيو بوكيتينو، سيجني 15 ألف يورو، إن قبل إضافة منشور مدفوع على حسابه بإنستغرام.

ولفتت شركة الاستشارات لتنامي اهتمام المدربين بحساباتهم على “إنستغرام” نظرا للعائد المالي الكبير الذي يمكن أن يجنوه من منصة التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالمدربين الأكثر متابعة على “إنستغرام”، قالت شركة الاستشارات إن زيدان في الصدارة بلا منازع، في حين يأتي مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو في المركز الثاني بـ8.4 مليون متابع.

ويأتي كل من مدربي أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، ومانشستر سيتي بيب غورديولا، في المركزين الثاني والثالث على التوالي بـ1.6 و1.2 مليون متابع.

ويحل كل من مدربي برشلونة رونالد كومان، وباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو، بالمرتبتين الرابعة والخامسة، بـ769 و297 ألف متابع.

وتؤخذ عوامل عديدة في الاعتبار لدى تقدير قيمة المنشورات الخاصة بمدربي كرة القدم على “إنستغرام”، وفي مقدمتها عدد المتابعين، وقياس متوسط تفاعلهم مع المنشورات، هذا إلى جانب مؤثرات أخرى كاستقرارهم في الأندية وتعامل وسائل الإعلام مع حساباتهم وأخبارهم على “السوشيال ميديا”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.