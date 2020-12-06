هذه أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية لعام 2020

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، والتزام الناس في منازلها تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، لم يستطع الشباب الذهاب لصالونات الحلاقة لتشذيب لحاهم وقص شعرهم، ما دفعهم لإتمام هذه المهمة في منازلهم.

ولهذا الغرض، نستعرض معكم أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية لعام 2020..

1- ماكينة Panasonic ER2031:

تأتي ماكينة الحلاقة الكهربائية (ER2031) من شركة باناسونيك بشفرة مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ، تتيح لك تهذيب اللحية وشعر الرأس بدقة واحترافية، بالإضافة إلى وجود قرص دوار في الجانب الأيمن يمكن تدويره لضبط المشط بسهولة للأعلى أو الأسفل بحسب طول الشعر للحصول على حلاقة متساوية؛ مما يغنيك عن استخدام أمشاط متعددة.

ويمكنك استخدام ماكينة الحلاقة بسلك الشحن أو بدونه، حيث تأتي ببطارية قابلة لإعادة الشحن توفر ما يصل إلى 40 دقيقة من الاستخدام بشحنة واحدة، مع إمكانية تبديل سهل وآمن للشفرات.

2- ماكينة Wahl Groomsman:

تأتي مجموعة Groomsman من شركة Wahl بأدوات كاملة للعناية باللحية والشارب، حيث تحتوي الحقيبة على مشط قابل للتعديل، وثلاثة أمشاط مناسبة للّحية الخفيفة، وأربعة أمشاط لتوجيه الشعر، حيث يمكنك استخدام أي منها للحصول على المظهر الذي تريده، بالإضافة إلى أن جميع الشفرات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقابلة للغسل بالماء.

وتتيح لك ماكينة الحلاقة هذه الحصول على 14 طولًا مختلفًا للتشذيب، كما تأتي مع أداة تسمح لك بتنظيف شعر الأذن غير المرغوب فيه، وتحتوي على بطارية قابلة للشحن توفر مدة استخدام تصل إلى 60 دقيقة بشحنة واحدة، كما يحتوي الصندوق على فرشاة للتنظيف وزيت للشفرة وشاحن سلكي.

3- ماكينة Braun Series 9 9293:

تعتبر ماكينة الحلاقة Braun Series 9 9293 أفضل ماكينة كهربائية للحلاقة في السوق اليوم، حيث تدعم ميزة مقاومة الماء، وتوفّر الشفرات 40000 حركة في الدقيقة، ويمكن لرأسها الدوار أن يتحرك في 10 اتجاهات بحسب منحنيات الرأس والوجه، كما تتميز بمحرك يوفر ما يكفي من الطاقة لقص الشعر المبلل.

وتأتي بقاعدة مستقلة للشحن، وتوفر البطارية القابلة للشحن مدة استخدام تصل إلى 50 دقيقة بشحنة واحدة، بالإضافة إلى وجود قفل لمنعها من التشغيل فجأة في الحقيبة.

السعر: تتوفر ماكينة الحلاقة في موقع أمازون بسعر 226 دولارًا.

4- ماكينة Multigroom series 5000:

تتضمن ماكينة الحلاقة Multigroom series 5000 من شركة فيليبس (11) أداة عالية الجودة لتصفيف شعر الوجه والرأس بسهولة، كما تأتي مع أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية (DualCut) بدون مشط للحصول على تحديد دقيق للّحية وشعر الرأس، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.

كما تتميز هذه الماكينة بأنها تشحذ الشفرات تلقائيًا، حيث تلمس الشفرات الفولاذية ببعضها بخفة فتشحذ نفسها أثناء عملها، مما يوفر شفرات حادة كأنها جديدة، حتى بعد الاستخدام لمدة 4 أعوام.

كما تتضمن 7 أمشاط للحلاقة؛ منها: مشطان للّحية الخفيفة، ومشط للّحية قابل للضبط، و 3 أمشاط للشعر، ومشط للجسم، وتحتوي على مقبض مطاطي مانع للانزلاق لمستوى محسّن في الراحة والتحكّم، وتدعم ميزة مقاومة الماء، وتأتي ببطارية قابلة للشحن توفر مدة استخدام تصل إلى 80 دقيقة بشحنة واحدة.