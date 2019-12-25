هذه أكثر الاختراعات التكنولوجية فشلا في 2019
كشفت صحيفة “الديلي تليغراف” البريطانية، أكثر الاختراعات التكنولوجية فشلا في العام 2019.
وبحسب الصحيفة فإن اختيارها لستة اختراعات فاشلة، جاء نظرا لكونها أخفقت في تحقيق نجاحات كانت مأمولة عند إطلاقها.
والاختراعات الأكثر فشلا في العام 2019 بحسب الصحيفة، هي:
1- هاتف سامسونغ “فولد” قابل للطي: تحطمت بعض النسخ منه في الاختبارات المعدة له، وهو يحوي شاشتين الأولى خارجية وتعمل كشاشة لهاتف ذكي، والأخرى داخلية عند فرد الهاتف وتعمل كشاشة لحاسب لوحي.
2- وي ورك (شركة أمريكية للعقارات التجارية): كانت قيمت في وقت سابق بـ40 مليار دولار، إلا أن منح مدير الشركة أدام نيومان حقوقا تصويتية تناهز 20 ضعفا مقارنة بحقوق مالكي الأسهم العاديين، دفع بقية المساهمين إلى التوقف ما أدى إلى خسارة الشركة.
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3- شريحة أبل الإلكترونية: هي تعمل بوظيفة بطاقة ائتمانية بالتعاون مع شركة غولدمان ساكس، إلا أنها فشلت بشكل كبير بعد الكشف عن منحها امتيازات للذكور أكثر من الإناث.
4- سيارة دايسون الكهربائية البريطانية: أطلقت بعد أعوام من الدراسات والتجارب، إلا أن أزمة سوق الطلب حالت دون نجاحها، إضافة إلى تعرضها لمشاكل من أجل نقل مقرها إلى سنغافورة، رغم إنفاقها نحو 2.5 مليار دولار من أجل تطوير بطاريات السيارات.
5- إير باور: هي وسادة مطاطية صغيرة أطلقتها شركة أبل تستخدم في شحن أجهزتها دون أسلاك، إلا أن المشكلة كانت في الكشف عن ارتفاع درجة حرارة الأجهزة، وسرعة نفاد الشحن.
6- تطبيق تيك توك: رغم سرعة انتشاره في الشهور الأولى من العام، إلا أن المخاوف الأمنية حالت دون نجاحه لاحقا، بسبب أنه مملوك لشركة صينية، اتهمت بانتهاك الخصوصية.
المصدر عربي 21