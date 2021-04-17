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هذه التطبيقات تفوقت شعبياً على "TikTok"

17 - أبريل - 2021
تطبيق تيك توك

تطبيق تيك توك

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ارتفع تطبيقان للتداول إلى قمة متجر تطبيقات أبل في الأيام الأخيرة. روبنهود يحتل المركز الأول، مع كوين بيز في المرتبة الثانية، وقت كتابة المقالة يوم الجمعة. وفي المرتبة الثالثة: منصة تيك توك الشهيرة للتواصل الاجتماعي. يحتل كل من يوتيوب وإنستغرام وسناب شات المراكز الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.

أحد الاستنتاجات المحتملة هو أن الناس مهتمون الآن بمبادلة الأصول المشفرة والمالية أكثر من اهتمامهم بالتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة – وهو استنتاج أشارت إليه سي إن بي سي في مقال يوم الجمعة.

شهدت روبن هود تغطية كبيرة في يناير عندما أوقفت الشركة شراء أسهم غيم ستوب. وقد جاء القرار بعد أن ارتفع سعر الأصل جنبًا إلى جنب مع نشاط من مجموعة ريديت الفرعية المعروفة باسم r/Wallstreetbets.

جاء تطبيق كوين بيز الذي يحتل المركز الثاني في العديد من العناوين الرئيسية هذا العام، خاصة في الأسابيع الأخيرة ترقبًا لإدراج أسهمها المباشر. ارتفعت الثرثرة حيث تم إدراج السهم، تحت رمز COIN، في بورصة ناسداك يوم الأربعاء.

دخلت العملات المشفرة والأسهم إلى حد كبير في دائرة الضوء بمجال البيع بالتجزئة بعد انهيارهما في مارس ٢٠٢٠. وانبعاثًا من الحدث، سجل كلا السوقين تعافيًا، مع استمرار أسواق العملات المشفرة في الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، تضاعف سعر بيتكوين أكثر من ثلاثة أضعاف أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١٧.

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