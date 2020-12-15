هذه التطبيقات خطرة.. ملصقات تحذيرية من آبل لمستخدميها

بدأت شركة آبل في طرح ملصقات جديدة يوم الاثنين من شأنها أن تشرح نوع بيانات المستخدم التي يتم جمعها ومشاركتها لكل تطبيق، من المعلومات المالية ومعلومات الموقع إلى سجل التصفح والشراء. وستتم إضافة الملصقات إلى المزيد من التطبيقات في الأيام المقبلة.

وستبدأ آبل الآن بعرض ملخص لممارسات خصوصية التطبيقات قبل قيام المستخدمين بتحميلها على هواتفهم من متجر التطبيقات التابع للشركة.

وكانت قد شبّهت آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين في يونيو/ حزيران، الميزة الجديدة بملصقات المعلومات الغذائية، حيث قال إريك نوينشفاندر، مدير خصوصية المستخدم، آنذاك: “بالنسبة للطعام، لدينا ملصقات غذائية. يمكنك معرفة ما إذا كان مليئاً بالبروتين، أو محملاً بالسكر أو ربما كليهما – كل ذلك قبل شرائه. لذلك اعتقدنا أنه سيكون من الرائع أن يكون لديك شيء مشابه للتطبيقات”.

وكان يطلب من المطورين في السابق أن يكون لديهم سياسة خصوصية وأن يضيفوا رابطها على صفحة المنتج في متجر تطبيقات آبل، ولكن الملصقات الجديدة ستعرضها في تنسيق مرئي يسهل فهمه. وسيتم عرضها بالقرب من التعليقات والتفاصيل حول عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويتميز الملصق نفسه بـ3 أقسام رئيسية: “البيانات المستخدمة لتتبعك”، مثل المعلومات التي تجمع لأغراض الدعاية، و”البيانات المرتبطة بك” أو البيانات المرتبطة بهوية المستخدم من خلال حسابه على التطبيق أو الجهاز أو أي تفاصيل أخرى، و “البيانات غير المرتبطة بك”، وهي بيانات تجمع ولكنها غير مرتبطة بحساب ما.

وقالت آبل إن الهدف من هذا الجهد هو تسهيل فهم الأشخاص عند الوصول إلى البيانات أو مشاركتها، لذلك لن يفاجأ المستخدمون بمعرفة ما تم جمعه لاحقاً. ولكن تبقى هناك بعض الأسئلة حول التنفيذ.

وكانت قد أرسلت آبل الشهر الماضي استبياناً إلى المطورين للاستفسار عن ممارسات جمع البيانات. ووفقاً للشركة، لن يتمكن المطورون الذين لم يكملوا ذلك من تحديث تطبيقاتهم الحالية حتى يفعلوا ذلك. إذا تغيرت ممارسات جمع البيانات بعد تقديم المعلومات، فسيُطلب منهم إعادة إرسال الاستبيان.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن عدد المرات التي يجب على المطورين تقديم تقرير ذاتي لها وكيف تشرف آبل على العدد الكبير من الردود. ولم ترد شركة آبل على الفور على سؤال بهذا الشأن.