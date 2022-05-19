انتبه من هذه التغريدة.. خطوة هامة من تويتر للحد من التضليل حول الصراع في أوكرانيا

بدأت شركة تويتر، الخميس، بتنفيذ خطوة هامة للحد من التغريدات المضللة عن مسار الصراع والمعارك التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا.

ووفقاً لبيان تويتر، فإن إشعارات التحذير الجديدة ستعطي المستخدمين تنبيهاً معيناً إلى أن هذه التغريدة أو تلك، قد انتهكت قواعد تويتر.

ولا تقوم المنصة بموجب ذلك، بتوسيع مجال انتشار هذه التغريدات أو التوصية بها، ويتم أيضًا تعطيل إعادة تغريدها طالما تحمل تلك العلامات.

وفي حديث لوكالة رويترز، قال يويل روث، رئيس قسم السلامة والنزاهة في تويتر، إن هذا النهج قد يكون “طريقة أكثر فعالية للتدخل لمنع الضرر، مع الحفاظ على حرية التعبير وحمايتها على المنصة”.

وستعطي الشركة الأولوية لإضافة تسميات للتغريدات المضللة من حسابات رفيعة المستوى مثل المستخدمين المعتمدين أو الملفات الحكومية الرسمية.

كما ستعطي الأولوية للمحتوى الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بالناس على الأرض.

وقال موقع تويتر إن هذه السياسة ستركز في البداية على النزاعات المسلحة الدولية لكنها مخصصة أيضًا لأحداث مثل إطلاق النار الجماعي أو الكوارث الطبيعية.

وقال روث: “بينما بدأ الجدول الزمني لهذا العمل قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، أصبحت الحاجة إلى هذه السياسة موضع تركيز أكثر وضوحًا مع اندلاع الصراع في أوكرانيا”.

وقرار تويتر، الذي يهدف لمحاصرة المعلومات المضللة حول الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تدعي موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، جزء من سياسة جديدة لموقع التغريدات، للمساهمة في دحض الرواية الكاذبة التي يحاول مروجوها، الالتفاف على الواقع الأليم الذي أسفرته الحرب على أوكرانيا والمستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

وواجهت منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقًا متزايدًا بشأن كيفية تحديد المعلومات الخاطئة والتعامل معها.

ويأتي قرار تويتر، بينما تمت الموافقة المبدئية على بيعه إلى الرئيس التنفيذي لشركة تييلا للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، الذي قال إنه يعتقد أن الموقع يجب أن يكون منصة لحرية التعبير.