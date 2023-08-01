هزة في الكريبتو تضرب بيتكوين

تراجعت أسعار العملات الرقمية بما فيها “بيتكوين”، ضمن تعاملات الثلاثاء أول أيام شهر أغسطس.

والعملات الرقمية هي عبارة عن شبكات لا مركزية تعتمد على تقنية “blockchain” – دفتر الأستاذ- الموزع الذي تم فرضه من شبكة متباينة من أجهزة الكمبيوتر. وبشكل عام، فإن العملات الرقمية لا تصدر من أي سلطة مركزية، لذلك هي مقاومة نظريًا للتدخل الحكومي أو محاولات التلاعب.

وهناك أكثر من 1500 عملة رقمية نشطة في العالم، ولكن ليس جميعها لديها نفس الطلب على التداول، فهناك بعض منها يشهد طلبا كبيرا ، بينما هناك فئة أخرى من العملات الرقمية لا تعير أي شخص عقلا عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الرقمية.

ما سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة 1.92% إلى 28854.3 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 560 مليار دولار.

وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 12.67 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 0.97% من قيمتها.

ما أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.31% اليوم إلى 1824.20 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.81% ليسجل 239.10 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 4.33% ليبلغ 0.3013 دولار.

وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.48% ليسجل 0.68861 دولار.

في حين تراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3.13% ليصل إلى مستوى 0.076240 دولار.