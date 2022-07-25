هزة في سوق الكريبتو بقيادة إيثريوم.. وبتكوين تتراجع

وسط ترقب لقرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الإثنين 25 يوليو/تموز 2022، وقادت إيثريوم الانخفاض وسط مخاوف من رفع الفيدرالي لسعر الفائدة.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 3.4% لتسجل 1.01 تريليون دولار.

وأظهر تقرير مشترك نشرته Boston Consulting Group و Bitget and Foresight Ventures، أن اعتماد العملة المشفرة لا يزال منخفضًا للغاية مقارنة بأصول الاستثمار التقليدية.

ووفقًا لـ BCG، يتم استثمار 0.3٪ فقط من الثروة الفردية في العملات الرقمية، وهو أمر لا يضاهى مع نسبة 25٪ التي يتم استثمارها في الأسهم.

ويخلص التقرير إلى أن اختراق الاستثمار الضحل يعني أنه لا يزال هناك مجال كبير لمزيد من النمو والاعتماد الأساسيين في صناعة العملات المشفرة.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الإثنين 25 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 3.76% إلى 21886.1 دولار.

كما انخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 419.05 مليار دولار، مقابل 433.7 مليار دولار، أمس.

ومنذ بداية العام انخفضت بيتكوين في حدود 52%، بينما تتراجع في حدود 70% من ذروتها التاريخية، وتراجعت بيتكوين 22% خلال ستين يومًا بينما انخفضت بنسبة 44% خلال تسعين يومًا.

أسعار العملات المشفرة اليوم

هوي سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 5.07% مسجلًا 1523.1 دولار.

ونزل سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.04% ليبلغ 255.5 دولار.

وفقد سعر عملة الريبل XRP بنسبة 4.72% ليسجل 0.34518 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 4.19% إلى 0.4944 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 5.22% من قيمته ليصل إلى 7.02 دولار.

وتراجع سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 5.17% ليصل إلى مستويات 0.065087 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.