هكذا تحمي نفسك من احتيال واتساب

يعتبر تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” الأكثر شيوعا في العالم، لدرجة أن كلمة “الرسائل النصية” أصبحت تقريبا مرادفا للتطبيق المملوك لفيسبوك (Facebook) لكن عمليات احتيال أخيرة أثارت مخاوف بشأن الخصوصية.

وتكمن خطورة هذه العمليات في كونها احتيالا على بعض الإجراءات بشكل غير رسمي لاختراق حساب واتساب لشخص ما، والوصول إلى الدردشات الشخصية والصور ومقاطع الفيديو.

وتزداد عملية الاحتيال بالدول النامية، ويعتبر واتساب وسيلة الناس الأولى، وقد أبلغ العديد من المستخدمين عن انتهاكات أمنية في حساباتهم. إذن، ما هي عملية احتيال واتساب باستخدام كلمة السر لمرة واحدة “one time password” والتي تسمى اختصارا “أو تي بي” (OTP)؟ وكيف يمكنك حماية نفسك منها؟

كيف تتم عملية الاحتيال؟

وفقا للعديد من تقارير المستخدمين، تتضمن عملية احتيال كلمة السر لمرة واحدة متسللا يتظاهر بأنه صديقك أو شخص يعرض خدمة أو يطلب المساعدة. يرسل لك رسالة نصية يتحدث فيها عن نوع من حالات الطوارئ، ويطلب منك المساعدة، أو يعدك بربح جائزة.

بعد ذلك، سيرسلون كلمة السر لمرة واحدة (OTP) إلى رقمك ويطلبون منك إرسالها. إذا قمت بإرسال هذا الرمز في الدردشة، فسيتم تسجيل خروج رقم واتساب الخاص بك من هاتفك الذكي وستكون جميع معلوماتك الشخصية في متناول المتسلل.

كيف يحدث الاختراق؟

تخيل أنك حصلت على جهاز جديد وأردت تحويل حسابك على واتساب فبكل بساطة تقوم واتساب بإرسال كلمة السر لمرة واحدة على هاتفك القديم، تخيل أن تقوم بإرسال هذه الكلمة إلى شخص آخر؟

إذن أنت أعطيته الحق في الدخول لحسابك على واتساب من جهاز آخر، وهذا بالضبط ما يقوم به المخترقون الذين يضعون رقم الضحية على حساب واتساب وكأنه يطلب نقل واتساب لجهاز جديد. وبناء على هذا الطلب يقوم واتساب بإرسال كلمة السر لمرة واحدة على هاتف الضحية القديم، وعن طريق الاحتيال يطلب المخترق من الضحية إرسال هذا الرقم بوسائل مختلفة.

وقد يطلب منك فدية ببياناتك، وربما يبتزك لتحويل الأموال أو ما يعادلها عبر الإنترنت. علاوة على أن عملية الاحتيال قد تمس أصدقاءك وعائلتك الذين يفكرون في أن المخترق يمكنه الوصول إليهم من أجل كلمة المرور لمرة واحدة، بنفس الطريقة التي خدعوك فيها.

كيف تحمي نفسك من احتيال كلمة السر لمرة واحدة؟

يمكنك الحافظ على أمان هاتفك الذكي باستخدام كلمة مرور ومقاييس تعريف حيوية مثل بصمة الأصبع أو الوجه معا إذا أمكن، وتستطيع تأمين حساب واتساب الخاص بك بشكل أكبر عن طريق تمكين المصادقة الثنائية.

للقيام بذلك، افتح تطبيق واتساب، وانقر فوق الإعدادات (قائمة ثلاثية النقاط في أندرويد (Android) الرمز السفلي في “أي أو إس” (iOS))، انقر فوق الحساب، وقم بتمكين التحقق بخطوتين.

في هذه الخطوة، يمكنك اختيار تعريف شخصي مكون من 6 أرقام من اختيارك. بهذه الطريقة، سيتعين عليك إدخاله مسبقًا كلما قمت بتسجيل رقم هاتفك على أي جهاز باستخدام واتساب مرة أخرى.

وهناك طريقة أخرى مفيدة للابتعاد عن هذه الهجمات وهي عدم الكشف عن كلمة المرور لمرة واحدة لأي شخص، بغض النظر عن التطبيق الذي ينتمي إليه. حتى إذا احتاجه أحد الأصدقاء عن بُعد، اتصل به وتأكد من أن هاتف صديقك ليس مخترقا وشاركه فقط بمجرد تأكيده لفظيًا دون إرساله.

يمكن للمخترق بهذه الخدعة الوصول إلى صورك وفيديوهاتك الشخصية ونشرها علنا دون علمك.

لقد أصبحت عمليات احتيال برامج الفدية شائعة بشكل خطير، حيث لا يدرك مستخدمو الهواتف الذكية تأثيرها إلا بعد أن يتأثروا بها. ومع كمية البيانات الموجودة على أجهزتنا هذه الأيام، من المهم أن تظل يقظًا وألا تتكاسل أو تتساهل خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشاركة معلومات حساسة للمراسلة أو الخدمات المصرفية أو تطبيقات الهاتف المحمول الأخرى.

ويأتي هذا تذكيرا بأنه يمكن تسريب أي نوع من المعلومات عبر جهازك عن طريقك أنت وليس بفضل ذكاء المخترق، وبالتالي فإن الحفاظ على خصوصيتك وأمانك مسؤوليتك بالدرجة الأولى.