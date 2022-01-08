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هكذا تعرف أن عمر هاتفك الذكي يقترب من نهايته

منذ 11 ثانية
استخدام الهاتف- تعبيرية

استخدام الهاتف- تعبيرية

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كشف الخبير التقني يفغيني كاشكين، عن بعض العلامات التي تشير إلى أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته.

وقال كاشكين الأستاذ المساعد في قسم أنظمة أمن المعلومات الذكية، وكالة “برايم”، إنه لم يعد بإمكان الهواتف الذكية الحديثة، وخاصة تلك الرخيصة، التباهي بعمر خدمة طويل.

وتحدث كاشكين عن كيفية فهم أن الوقت قد حان لتغيير الجهاز.

ومن بين العلامات الرئيسية، ذكر الخبير عمليات إعادة التشغيل المتكررة، والإغلاق المفاجئ و”التجميد” للهاتف الذكي، وفقدان حساسية الشاشة للمس، بالإضافة إلى انتفاخ البطارية، وسخونة الأداة (حتى في حالة الراحة)، وبسرعة كبيرة تفريغ الجهاز.

وينصح الخبير لإطالة عمر الهاتف الذكي، يجب عليك اتباع قواعد بسيطة: حذف التطبيقات غير الضرورية، وتنظيف الذاكرة بشكل دوري من “القمامة”، وكذلك إعادة تشغيل الأداة بانتظام وإعادة شحنها عند مستوى شحن بطارية بنسبة 20 في المئة.

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