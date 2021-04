هكذا يمكنك إيقاف سماعات AirPods من التبديل تلقائيًا إلى أجهزة آبل الأخرى

أصدرت شركة آبل في الفترة الأخيرة تحديثًا لسماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) و (AirPods Pro) وسماعات الرأس اللاسلكية (AirPods Max) وبعض سماعات الرأس التي تحمل العلامة التجارية Beats حيث يتيح التحديث لهذه السماعات التبديل تلقائيًا بين أجهزة آبل آيفون وآيباد وحاسوب ماك اعتمادًا على الجهاز الذي تريد الاستماع إليه.

حيث تريد آبل من تقديم هذه الميزة تسهيل استخدام سماعات الأذن اللاسلكية مع أجهزة آبل المختلفة بدون الحاجة إلى إقرانها في كل مرة، إلا أنها قد تكون مزعجة للغاية، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تستخدم سماعات AirPods مع هاتف آيفون، ثم قام أحد أفراد الأسرة في الغرفة نفسها بتشغيل مقطع فيديو في جهاز آيباد اللوحي الخاص به فإن سماعات الأذن الخاص بك ستتصل تلقائيًا بجهاز آيباد اللوحي وستبدأ بسماع صوت الفيديو بدلًا من المحتوى من هاتفك.

إليك كيفية إيقاف سماعات AirPods من التبديل تلقائيًا إلى أجهزة آبل الأخرى:

تأكد من أن سماعات ‌AirPods أو AirPods Pro‌ متصلة بهاتف آيفون الخاص بك، ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (البلوتوث) Bluetooth.

في قائمة الأجهزة المتصلة بهاتفك، اضغط على زر (i) بجوار اسم سماعات AirPods الخاص بك.

في الشاشة التالية، اضغط على خيار (الاتصال بهذا الآيفون) Connect to This iPhone.

في الشاشة التالية، حدد خيار (عند آخر اتصال بهذا الآيفون) When Last Connected to This iPhone.

مع تحديد هذا الخيار، ستقوم السماعات اللاسلكية بالاتصال بآخر جهاز كان متصلًا به تلقائيًا، بمعني إذا كنت تستخدم السماعات مع هاتف آيفون في أخر مرة، ثم قمت بإيقاف تشغيله وإعادة تشغيله لاحقًا فإن السماعات اللاسلكية ستبحث عن هاتف آيفون الخاص بك فقط بصفته أخر جهاز اتصل به سابقًا.

جدير بالذكر أن آبل لديها ميزة تُسمى (العثور على سماعات أير بودز الخاصة بي) Find My AirPods تتيح لك العثور على سماعات الأذن اللاسلكية (AirPods) أو (AirPods Pro) أو سماعة الرأس اللاسلكية (AirPods Max) المفقودة باستخدام تطبيق (Find My) في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو حاسوب ماك.