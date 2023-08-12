هكذا يمكنك رؤية رسائل إنستغرام دون معرفة المرسل

قد ترغب في بعض الأحيان تجاهل بعض الرسائل المزعجة التي تصلك في صندوق الرسائل المباشرة عبر تطبيق إنستغرام، وأحيانا أخرى قد لا تمتلك الرغبة في التواصل مع الآخرين وتضطر للرد على الرسائل في حال طرأ أمرا هاما، إلا أننا في هذا المقال نستعرض لك حيلة سهلة يمكنك الاستعانة بها لرؤية الرسائل دون علم المرسل بخطوات بسيطة.

وفقا لما ذكر في موقع dailymail، فإنه بطبيعة الحال عندما تستقبل رسالة من أحدهم على تطبيق إنستغرام وبمجرد فتحها سيتمكن الطرف الآخر من معرفة أنك رأيت الرسالة بالفعل، وقد تضطر في بعض الأحيان لمشاهدة الرسالة من خارج صندوق الرسائل إلا أن الأمر لا ينجح مع الرسائل الصوتية وكذلك الطويلة، لذا يمكنك ببساطة الاستعانة بميزة تقييد الأشخاص التي تتيحها منصة إنستغرام لمستخدميها.

أكدت منصة إنستغرام أن ميزة التقييد – restrict، تمكن صاحبها من إخفاء ظهوره كونه متصلا بالإنترنت وكذلك تخفي ما إذا كنت قد قرأت رسالة المرسل أم لا، ويمكنك تفعيل تلك الميزة بالخطوات التالية:

– قم بالذهاب إلى أيقونة الرسائل المباشرة.

– اضغط على الدردشة التي تريد تقييد رسائل صاحبها.

– انقر فوق أيقونة “i” أعلى الدردشة قبل الضغط على “تقييد” ثم قم بـ “تقييد الحساب”.

– يمكنك أيضا تقييد الرسائل من حساب شخص ما، وذلك من خلال الدخول مباشرة لحسابه الشخصي على منصة إنستغرام ثم الضغط على الإعدادات واختيار خاصية تقييد – Restrict، ثم اضغط تأكيد لتقييد الحساب.