هل تحظى أعمال الذكاء الاصطناعي بحقوق الطبع والنشر؟

قضت محكمة أميركية في واشنطن، بأنّ الأعمال الفنية الموَلَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من دون أي تدخل بشري، لا يمكن أن تكون محمية بحقوق الطبع والنشر.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية بيريل هويل يوم الجمعة، إن الأعمال من إنتاج البشر فقط هي التي يمكن أن تتمتع بحقوق الطبع والنشر، مؤيدة قرار مكتب حقوق الطبع والنشر الأميركي برفض طلب قدمه عالم الكمبيوتر ستيفن تالر نيابة عن نظام (دي.إيه.بي.يو.إس) الخاص به.

جاء قرار يوم الجمعة عقب رفض طلبات من تالر بالحصول على براءات اختراع أميركية عن منتجات قال إنها من صنع نظام (دي.إيه.بي.يو.إس).

كان تالر قد تقدم أيضًا بطلبات للحصول على براءات اختراع لمنتجات صنعها بواسطة هذا النظام في بلدان أخرى، منها بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والسعودية، لكن سعيه لم يفض إلى نتائج تذكر.

وقال رايان أبوت محامي تالر اليوم، إنه وموكله يعترضان بشدة على قرار المحكمة وسيطعنان عليه.