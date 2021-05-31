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هل تريد حظر الجافا سكريبت في متصفح فايرفوكس؟.. إليك الطريقة

31 - مايو - 2021
متصفح فايرفوكس

متصفح فايرفوكس

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في الوقت الحاضر تدعم جميع المتصفحات الـ”جافا سكريبت”، وهي لغة البرمجة النصية التي تعمل على متصفح الزوار على شبكة الإنترنت، ومن ضمن هذه المتصفحات موزيلا فايرفوكس، والذي يعرض جافا سكريبت مباشرة، منذ الإصدار 88،

ومن خلال لغة البرمجة النصية هذه يمكن دمج العديد من الوظائف التفاعلية أو فحوصات الموثوقية في استمارات PDF.

وعلى الرغم من المزايا العملية لهذه الوظائف، إلا أنها قد تنطوي على مخاطر في بعض الأحيان؛ حيث قد يستغل القراصنة الجافا سكريبت لتسريب البرمجيات الضارة والأكواد الخبيثة إلى الحواسيب وشن هجمات قرصنة واختراق البيانات.

تعطيل الجافا سكريبت

وإذا كان المستخدم يعتمد على برنامج PDF خاص به، فيمكنه تعطيل الجافا سكريبت الخاصة بمستندات PDF في متصفح فايرفوكس بكل سهولة، وذلك من خلال إدخال “about:config” في سطر العنوان، والتأكيد على “قبول المخاطرة والمتابعة”، ثم الانتقال إلى الإعدادات الاحترافية لمتصفح فايرفوكس.

وبعد ذلك يجب إدخال “pdfjs.enableScripting” في شريط البحث، والنقر على أيقونة السهم المزدوج على أقصى يمين المدخل المعني في شريط النتائج، لكي يتم ضبط الوظيفة من “true” إلى “false” لكي يتم تعطيلها.

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