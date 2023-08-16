هل تستعد عملة الريبل لأكبر صعود في تاريخها؟

شهدت العملة الرقمية الريبل XRP ارتفاعًا قصير الأمد الشهر الماضي مع الحكم المؤقت لدعوى الريبل، على الرغم من وجود تنبؤات هائلة حول سعر العملة الرقمية خلال الشهر الماضي، فقد دخلت الريبل XRP في مرحلة التصحيح قبل أن يصل إلى مستوى 1 دولار.

ووفقاً لموقع “arabictrader” يعتقد ألكس كوب، أحد الأسماء الشائعة في مجتمع الريبل، أنه من خلال تحليل الرسم البياني الشهري لـ XRP، نلاحظ أن العملة الرقمية قد وصلت إلى نهاية الاتجاه الهبوطي المستمر منذ عام 2018، ويقول إن المستثمرين ظلوا يقاومون طوال هذا المسار. وفقًا لذلك، يعتقد أن المجتمع يواصل الاستثمار على أمل أن يجد الريبل XRP منفذًا.

وكان ألكس كوب، أحد الشخصيات البارزة في مجتمع XRP، قد صرح في منشور حديث أن مستثمري XRP ظلوا مرنين على مدى الاتجاه الهبوطي واستعدو لحزم حقائبهم على أمل الخروج النهائي. من ناحية أخرى، أشار المحلل إلى أن رمز الريبل على وشك الاختراق، وفقًا لحركة السعر على المدى الطويل.

حاول ألكس كوب دعم هذا الادعاء بحركة الأسعار في 2013-2014. وقال Cobb إن الريبل، الذي انخفض من ذروته عند 0.0614 دولار في ديسمبر 2013، كان له حركة سعرية مماثلة للتوقعات الحالية من عام 2014. ومع ذلك، حذر المحلل من أن الاتجاه الهبوطي الذي استمر لمدة 4 سنوات قد زاد بسرعة بعد الاختراق في عام 2017.

صرح ألكس كوب أيضًا بأن بعض تحركات الأسعار المتقلبة حدثت قبل حدوث الاختراق، وهو يرى أن هناك 4 تقلبات في الأسعار منتظرة حتى الآن وأن الحركة الصعودية قد تبدأ عند النقطة التي يجد فيها التقلب الخامس دعمًا.

في حركة السعر هذه الموضحة على الرسم البياني الشهري للريبل، يُشار إلى المستوى المتوسط البالغ 0.4 دولار كنقطة دعم للموجة الخامسة. وفقًا لذلك، يعتقد المحلل أنه قبل الاختراق الصعودي، سيختبر الريبل نقطة القاع للمرة الأخيرة عند هذه المستويات.

ما هو السعر المستهدف للريبل ( XRP)؟

قام ألكس كوب بمشاركة توقعاته طويلة المدى للريبل (XRP)، وهو يتوقع ارتفاعًا هائلًا في حالة حدوث هذا الاختراق، بحيث يمكن أن يصل سعر الريبل إلى 10 دولارات. بافتراض أن العملة الرقمية تبلغ حاليًا 0.63 دولارًا، فإن هذا التقدير يتوافق مع زيادة بنسبة 1.316 في المائة في قيمة XRP.

على الرغم من أن التوقعات تبدو قاتمة في الوقت الحالي، كما يتضح من الرسم البياني، فقد حدث تكوين مماثل أثناء الاختراق عام 2017، فقد ارتفع XRP بمعدل أكبر بكثير من 30,000 في أقل من عام، بدءًا من المستوى 0.001 دولار.

بينما يتوقع مؤيدو الريبل XRP حركة اختراق مماثلة، فإنهم يرجعون هذا الزخم أساسًا إلى الانتصار النهائي على لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأن يلي ذلك مشاريع التشفير التي من المحتمل أن تحدث بالتعاون مع البنوك التقليدية. إلى جانب هذه الآراء الإيجابية، يقر المحلل بأن ضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يمثل عقبة رئيسية أمام الريبل.

في آخر التطورات المتعلقة بالريبل XRP، رأينا الأسبوع الماضي أن منصات التبادل الأمريكية الرائدة قد أظهرت ثقتها في الريبل من خلال إعادة إدراج العملة الرقمية. وقد قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات استئنافًا في قضية الريبل، لتؤكد بذلك أنها لم تتخل عن القضية حتى الآن.