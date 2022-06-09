هل تصبح ألعاب “إكس بوكس” على تلفزيونات سامسونغ الذكية؟

أفادت شركة ”مايكروسوفت“، بأنها ستُدخل العديد من ألعاب إكس بوكس على تلفزيونات سامسونغ الذكية المنتجة، عام 2022، اعتبارًا من 30 حزيران 2022، قاطعة بذلك خطوة كبيرة باتجاه اجتذاب محبي ألعاب الفيديو دون منصات ألعاب.

وأشارت الشركة الى أن المشتركين في خدمة الألعاب الإلكترونية ”إكس بوكس“ يمكنهم استخدام أكثر من 100 لعبة على شاشات التلفزيون الذكية التي سيتسنى اتصالها بوحدات التحكم عن طريق البلوتوث.

وتتضمن الألعاب التي ستتاح ضمن المجموعة الجديدة ”هالو إنفنت“ و“فورزا هورايزون5″ ولن تكون منصة ”إكس بوكس“ مطلوبة لتشغيلها.

وبدأت ”إكس بوكس“ العمل مع كبرى شركات تصنيع أجهزة التلفزيون، في 2021، في محاولة لتشغيل الألعاب عبر الأجهزة، وزيادة أعداد المشتركين فيها.

وكانت قد أطلقت خدمة ألعابها على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، في 2018.

وكانت علامة ”إكس بوكس“ التجارية المتخصصة بألعاب الفيديو والتابعة لشركة ”مايكروسوفت“، قد أعلنت، بداية شهر آيار الماضي، أنها ستستفيد من خدمات الحوسبة السحابية لتتيح لعبة ”فورتنايت“ مجانًا على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي تشغيل ”أي أو إس“ أو ”أندرويد“.

الى ذلك، قالت المسؤولة عن تطوير المنتجات “كاثرين غلوكستين” في مدونة، إن لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة ”إبيك غايمز“، ستكون أول لعبة مجانية مُتاحة عبر خدمة ألعاب ”إكس بوكس“ السحابية في البلدان الـ26، حيث تتوافر خدمة الحوسبة السحابية.

وتأتي عودة ”فورتنايت“ إلى أجهزة ”آيفون“ و“أيباد“ بعدما حُذفت اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بـ“أبل“ لمحاولة ”إبيك غايمز“ تجاوز نظام الدفع الخاص بـ“أبل“ وانتهاكها قوانينها.

وتحتاج خطوة ”مايكروسوفت“ لشراء الشركة بصفقة مقدرة بـ69 مليار دولار، إلى الحصول على موافقة عدد كبير من الجهات الناظمة في أوروبا، والولايات المتحدة، العازمة على التخفيف من سيطرة عمالقة التكنولوجيا.

هذا وتنص المبادئ التي حددتها ”مايكروسوفت“ على السماح للشركات المطورة كلها بالوصول إلى متجر التطبيقات الخاص بها، بالإضافة إلى عدم فرض استخدام نظام الدفع الخاص بها للعمليات التي تُجرى داخل التطبيق.