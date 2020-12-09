هل تضطر “فيسبوك” إلى بيع إنستغرام وواتساب بسبب اتهامها بالاحتكار؟

تواجه شركة فيسبوك العملاقة والمملوكة من الملياردير مارك زوكربيرغ الذي استحوذ على انستغرام وواتساب، ليحقق ثروة ضخمة من خلال امتلاكه أقوى تطبيقات التكنولوجيا حول العالم على الإطلاق أزمة بسبب توسع الشركة اللافت، ما دفع لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية بحق ”فيسبوك“، اليوم الأربعاء، قائلة إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

وأصبحت ”فيسبوك“ بذلك ثاني شركة تكنولوجيا كبيرة تواجه تحركًا قضائيًا ضخمًا هذا الخريف.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إنها ستعسى إلى استصدار حكم ”يمكن أن يتضمن التخارج الإلزامي من أصول، من بينها: إنستغرام، وواتساب“.

وفي دعوى ثانية، طالب تحالف يضم 46 ولاية، وواشنطن العاصمة، وجزيرة جوام، بحكم ينص على عدم قانونية استحواذ ”فيسبوك“ على إنستغرام، وواتساب.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أقامت دعوى قضائية بحق ”غوغل“، في أكتوبر/ تشرين الأول، متهمة الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار والتابعة لمجموعة ألفابت، باستغلال وضعها القوي في السوق للتضييق على المنافسين.

وتلك الدعاوى هي الأكبر في ميدان مكافحة الاحتكار منذ سنوات عديدة، ويمكن مقارنتها بالقضية التي واجهتها مايكروسوفت في 1998، وكانت الحكومة الاتحادية توصلت في النهاية إلى تسوية في تلك القضية، لكن سنوات التقاضي الطويلة، والتدقيق الهادف إلى منع الاحتكار، منعت الشركة من إجهاض المنافسين، ويُنسب إليها الفضل بتسهيل النمو الهائل لشبكة الإنترنت.