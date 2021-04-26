هل تعاني من تشوّهات تطبيق zoom ؟

في حين كانت مكالمات الفيديو تحدث بشكل نادر سابقاً، فقد أصبحت أحداثاً يومية للعديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل وسط جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقلا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

حذر الباحثون أن الكثير من الناس يعانون من “تشوّهات Zoom” نتيجة للنظر إلى أنفسهم في الكاميرا الأمامية التي تواجه أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

كشفت الدكتورة شادي كوروش ، أستاذة الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد ، أن أكثر من 50 في المائة من أطباء الأمراض الجلدية أبلغوا عن ارتفاع في الاستشارات التجميلية المرتبطة بهذا التأثير.

بناء على النتائج ، يحث الباحثون الأشخاص الذين يشاركون بانتظام في مكالمات الفيديو على التفكير في استخدام كاميرا خارجية عالية الدقة وضوء على شكل حلقة ، والتي يقولون إنها ستحسن من كيفية ظهورك على الكاميرا.

في الدراسة ، نظر الباحثون إلى ارتفاع الاستشارات التجميلية وسط جائحة كوفيد-19.

وقالت الدكتورة كوروش: “تحول المجتمع بسرعة إلى طريقة العمل والتواصل الاجتماعي عن بعد خلال جائحة كوفيد-19 ، والتواصل إلى حد كبير من خلال مكالمات الفيديو خلال وقت مرهق وعزل.

“مع زيادة الاعتماد على مكالمات الفيديو ، بدأنا نرى العواقب المترتبة على كيفية تأثير الوقت الطويل الذي يحدق فيه المرء على نفسه بشكل كبير على مرضانا في ظاهرة نسميها zoom dysmorphia.”

في الدراسة ، قام الباحثون بمسح على أكثر من 100 من أطباء الأمراض الجلدية لتحديد مدى تأثير العمل عن بعد على الإدراك الذاتي للمريض.

وكشفت النتائج أن أكثر من 50 في المائة أبلغوا عن ارتفاع في الاستشارات التجميلية، على الرغم من كونهم في حالة جائحة.

وقالت الدكتورة كوروش: “ما كان ينذر بالخطر بشأن نتائج أبحاثنا هو أن 86 ٪ من أطباء الأمراض الجلدية الذين شملهم الاستطلاع والذين كانوا يقدمون هذه المخاوف التجميلية أفادوا بأن مرضاهم أشاروا إلى مؤتمرات الفيديو كسبب لطلب استشارة تجميلية”.

“إنّ قضاء الوقت المتزايد أمام الكاميرا، إلى جانب التأثيرات غير السارة للكاميرات الأمامية ، أثار استجابة مثيرة للقلق واللاوعي فريدة من نوعها في الأوقات التي نعيش فيها.

“بالإضافة إلى ذلك، كان الكثير من الناس يقضون المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يشاهدون صور نشرها آخرون، مما يؤدي إلى مقارنات غير صحية لصورهم الخاصة على الكاميرات الأمامية ، والتي نعلم أنها مشوهة وليست انعكاساً حقيقياً.”

ويشير الباحثون أيضاً إلى الدراسات السابقة التي وجدت أن 77 في المائة من الناس ينضمون إلى اجتماعات الفيديو على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر ، و 31 في المائة على الهواتف الذكية و 13 في المائة على الأجهزة اللوحية.

وأضافت الدكتورة كوروش: “لسوء الحظ ، هذه هي العدسة التي ينظر فيها الناس إلى أنفسهم اليوم ، وهي ليست دقيقة ويمكن أن تصبح في النهاية غير صحية.

“لقد ساعدتنا التكنولوجيا بالتأكيد على المضي قدماً خلال هذا الوباء بطرق عديدة ، ولكن من المهم أيضاً أن نكون على دراية بقيودها وقدرتها على التأثير على شعورنا تجاه أنفسنا.”

وبناء على النتائج ، أعطت الدكتورة كوروش أفضل النصائح لتحسين اجتماعات Zoom الخاص بك.

تنصح باستخدام كاميرا عالية الدقة ، أو ضبط موضع الكاميرا أو عن طريق إيقاف تشغيل الفيديو على المكالمات عندما لا يكون الأمر ضرورياً.

وفقاً للدكتورة كوروش ، إذا كنت قلقاً بشأن مظهرك ، فمن الأفضل أن ترى طبيب أمراض جلدية معتمد من مجلس الإدارة.