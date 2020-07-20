هل تفوق جمهور تيك توك على انستغرام؟

استطاعت منصة “تيك توك ” منافسة ” انستغرام ” في وقت يعتبر قصيرا، خاصة بعد توسع القاعدة الجماهيرية لمنصة المقاطع الموسيقية التي تأسست عام 2016 بينما تأسست منصة الصور عام 2010.

,ويمضي المستخدمون في الولايات المتحدة الأمريكية وقتاً أطول يومياً على تطبيق “تيك توك” من تطبيق “إنستغرام”.

وأوضحت البيانات التي نشرتها شركة الخدمات المالية “Cowen” ارتفاعاً كبيراً في شعبية تطبيق “تيك توك” بين المستخدمين، فخلال الربع الثاني من عام 2020، كان مستخدمو تيك توك يمضون يومياً حوالي 41 دقيقة بالمتوسط على التطبيق، مقابل 33 دقيقة لمستخدمي إنستغرام، بحسب ما ذكره موقع “theverge”

لكن تطبيق “تيك توك” يواجه تهديدات محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تفكير إدارة الرئيس دونالد ترامب في حظره، أو فصله عن الشركة الصينية الأم.

وفي الوقت الذي تحاول الحكومة الأمريكية شن حرب ضد التطبيق، ازدادت شعبيته بشكل كبير هذا العام بين المستخدمين في البلاد، حيث باتوا يمضون وقتاً أطول عليه من تطبيقات شهيرة مثل إنستغرام وتويتر وسناب تشات وأقل بقليل من “فيسبوك”.

جاءت هذه النتائج بعد المسح الذي أجرته شركة “Cowen” والذي يستقصي بشكل روتيني كيفية استخدام الآلاف من الأمريكيين لتطبيقات الهاتف المحمول المختلفة.

وأظهرت النتائج أيضاً أن المستخدمين يمضون 29 دقيقة على تويتر، و45 دقيقة على فيسبوك، ويوضح الوقت الذي بات المستخدمون يمضونه على تيك توك والذي قفز من 37 دقيقة إلى 41 دقيقة بين الربعين الأول والثانية من العام مدى زيادة شعبية هذه التطبيق.

ولا تُظهر هذه البيانات مدى شعبية التطبيق بشكل عام، أو عدد الأشخاص الذين يستخدمونه مقارنة بالتطبيقات المنافسة، لكنه يوضح مقدار الوقت الذي يمضيه المستخدمون بالمتوسط على كل تطبيق، وهو مؤشر حيوي على ولائهم، ومدى جاذبية المحتوى الذي يقدمه التطبيق.

ومن جهة أخرى تستعد شركة إنستغرام لمنافسة تطبيق ”تيك توك“ عالميا عبر إطلاق خاصية جديدة تُدعى ”ريلز – Reels“.