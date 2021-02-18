هل تكون هذه النبتة السحرية حلّاً مجدياً لأزمة التلوث المروري؟

في المدن المزدحمة التي تعاني من أزمة التلوث المستمر، قد يكون الحد من تلوث الهواء أبسط مما تعتقد، وذلك بفضل نوع من “الشجيرات الخارقة” المحاصرة للانبعاثات.

إذ تبين حسب تقرير علمي لـ Royal Horticultural Society نشرته صحيفة “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، أنه تمّ اكتشاف أنّ نبتة السفرجلية، وهي نوع من النباتات المسيّجة الشائعة، تمتص المزيد من التلوث مقارنة بالشجيرات المماثلة الأخرى.

وتعتبر شجرة السفرجلية مع أوراقها ومظلتها الكثيفة أكثر فعالية بنسبة 20 في المائة في امتصاص جزيئات الدخان المروري، من النباتات مثل الزعرور والأرز الغربي الأحمر.

وفي غضون سبعة أيام فقط ، وجد الباحثون أن السياج الكثيف المدار جيداً بطول متر واحد فقط من هذه النبتة قد نظف نفس كمية التلوث التي تنبعث من السيارة على مسافة 500 ميل.

ومع ذلك ، على الرغم من أن نبتة السفرجلية هي أكثر فعالية على الطرق ذات حركة المرور الكثيفة ، إلا أنها لم تحدث فرقاً على طول الطرق الأكثر هدوءاً.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة تيجانا بلانوسا أن السفرجلية ستكون مثالية للزرع على طول الطرق المزدحمة، المليئة بالتلوث، أما في الأماكن الأخرى التي تكون فيها الطبيعة غير ملوثة ،فهي توصي بمزيج من أنواع النباتات.

ومع ذلك، أضافت الدكتورة بلانوسا أن أي سياج من النباتات كان أفضل من عدم وجود نباتات إطلاقاً في الحدائق الأمامية لبيوت للناس.

وقالت: “إنّ وضع سياج من النباتات، حتى لو لم يكن أفضل أداء لجودة الهواء ، قد يكون حاجزاً جيداً للضوضاء أو للمساعدة في التخلص من الأمطار الزائدة، وعلى طرق المدينة الرئيسية، ومع حركة المرور الكثيفة، وجدنا أن الأنواع ذات الأوراق الأكثر كثافة وتعقيداً ، والأوراق الخشنة مثل نبتة السفرجلية كانت الأكثر فعالية.

وتتابع بلانوسا “نحن نعلم أنه في غضون سبعة أيام فقط ، سيؤدي طول متر واحد من السياج الكثيف المدار جيداً إلى التخلص من نفس كمية التلوث التي تنبعث من السيارة على مسافة 500 ميل.’

وقالت أنّ السفرجلية ستكون مثالية للزرع على طول الطرق المزدحمة في المناطق الساخنة المليئة بالتلوث ، بينما في المناطق الأخرى حيث الطبيعة نظيفة، فإن مزيجاً من أنواع النباتات المختلفة سيكون أفضل.

وقد وجد مسح ل 2,056 شخصاً قامت به الجمعية الملكية البستانية (RHS) أن الثلث (33٪) تأثروا بتلوث الهواء ، وبأنّ 6 ٪ فقط يتخذون خطوات نشطة في حدائقهم للتخفيف منه.

وقد تبين أن 86 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع من قبل YouGov قالوا أنهم يهتمون بالقضايا البيئية ، في حين أن 78 ٪ قلقون بشأن تغير المناخ ، وتأمل RHS في تسخير هذا الاهتمام لتشجيع الناس على التفكير في مساعدة البيئة في حديقتهم.

وقالت البروفيسورة أليستير غريفيث ، مديرة العلوم والمجموعات في RHS: “نحن نحدد باستمرار” النباتات الخارقة” الجديدة ذات الصفات الفريدة التي توفر عند دمجها مع النباتات الأخرى فوائد معززة مع توفير الموائل التي تشتد الحاجة إليها في الحياة البرية.

“لقد وجدنا على سبيل المثال أن غطاء جدار اللبلاب يتفوق في مهمة تبريد المباني وبأن الزعرور يساعد في تخفيف الأمطار الصيفية الشديدة وتقليل الفيضانات المحلية.

“إذا زرعت هذه النباتات في الحدائق والمساحات الخضراء حيث تكون هذه القضايا البيئية أكثر انتشاراً ، فيمكننا إحداث فرق كبير في مكافحة تغير المناخ.’

ينتقل علماء RHS الآن إلى مركز Hilltop ، في حدائق الجمعية الخيرية في Wisley Surrey ، والتي تحتوي على مرافق لتمكينهم من زيادة الأبحاث في هذه المناطق ، بالإضافة إلى مساحات المعارض وحدائق “المختبر الحي”.