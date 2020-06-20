هل حددت آبل سعر وموعد إطلاق هاتف آيفون القابل للطيّ؟

منذ بدء ظهور الهواتف القابلة للطي التابعة لبعض شركات تصنيع الهواتف الذكية وتوفرها للشراء، مثل: (Galaxy Fold) من سامسونج، و (Mate X) من هواوي، (Razr) من موتورولا، و (Surface Duo) من مايكروسوفت، والجميع يتساءل: متى سنرى هاتف آيفون القابل للطي من شركة آبل؟

الإجابة حتى الآن غير واضحة تمامًا مع امتناع آبل عن الإشارة لهذا الأمر، فقط تكتفي بتقديم طلبات براءات اختراع بدون أي معلومات أخرى.

من غير الواضح هل تعمل آبل على هاتف قابل للطي أم لا، ولكن الحصول على هاتف ذكي قابل للطي من شركة آبل هو أمر جذاب بالتأكيد، فمع ظهور عدد قليل فقط من الأجهزة القابلة للطي حتى الآن إلا أن مشاكل مثل: متانة الشاشة وعمر البطارية ما زالت مرافقة لها بشكل دائم.

تاريخ الإصدار والسعر

حتى الآن، تدور كل الشائعات والتسريبات فقط حول طلبات براءات الاختراع التي تقدمها آبل كل سنة، بدون فكرة واضحة حول رغبتها في إنتاج الهاتف حقًا أم إن الأمر مجرد تصميمات فقط، واقوى هذه التسريبات ما ذكره (جون بروسر) Jon Prosser الذي تحدث عن وجود (نموذج أولي حالي)، مما يشير إلى أن آبل ربما لم تضع اللمسات الأخيرة على التصميم النهائي بعد.

أما عن السعر فلا توجد معلومات مؤكدة، ولكن بالنظر إلى أن الكثير من الهواتف القابلة للطي التي ظهرت حتى الآن والتي تُكلف أكثر من 1000 دولار، فمن المتوقع أن يكون هاتف آبل القابل للطي القادم بثمن باهظ للغاية.

التصميم

بالنظر إلى أسلوبها المعتاد لم تعلن آبل أي تفاصيل حتى الآن عن عملها على هاتف قابل للطي، ولكن الكثير من الشائعات تقول إن هناك العديد من التصاميم موجودة بالفعل منها تصميم هاتف بشاشتين مفصولتين بمفصلة.

كما كُشف عن العديد من براءات الاختراع في عام 2019 منها تصميم لثلاث شاشات افتراضية تطوى على نفسها في شكل Z، مع محاولة تقليل الحافات بين الشاشات قدر الإمكان ، إلا أنه سيكون أكثر وضوحًا من الشاشة الطولية القابلة للطي.