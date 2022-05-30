هل ستطعم أطفالك الحشرات؟

في حين أنّ قطع الدجاج ورقائق البطاطس قد تكون من ضمن الوجبات المفضلة حالياً في كافيتريا المدرسة، يأمل العلماء في استبدال ذلك بنوع جديد من اليرقات اللذيذة.

يخطط الباحثون لإطعام الحشرات مثل الصراصير المنزلية والديدان للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و 11 في أربع مدارس ابتدائية في ويلز في بريطانيا.

انهم يخططون أيضاً لتقديم معكرونة بولونيز مصنوعة من الحشرات والبروتين النباتي ، والتي من المحتمل أن تشجعهم وأولياء أمورهم على الابتعاد عن اللحوم.

كما سيشمل المشروع ، الذي يقوده أكاديميون من جامعة كارديف وجامعة غرب إنجلترا (أوي بريستول) ، مسح أطفال المدارس الابتدائية لمعرفة مواقفهم تجاه القضايا البيئية ووجهات نظرهم حول الطعام الذي يتناولونه.

وهم يرغبون في العثور على أفضل طريقة لتثقيف جيل الشباب وعائلاتهم حول الفوائد البيئية والغذائية للحشرات الصالحة للأكل ، وبالتالي خفض استهلاك اللحوم العالمي.

يستخدم المشروع ، الذي بدأ الأسبوع الماضي ، المسوحات وورش العمل والمقابلات ومجموعات المناقشة لاستكشاف فهم الشباب وتجاربهم للبروتينات البديلة.

كجزء من البحث ، يأملون في تقديم منتجات غذائية تحتوي على الصراصير والديدان في الوجبات لتجربتها.

وهذا يشمل منتج يسمى فيكسو ، الذي يجمع بين البروتينات الحشرية والنباتية والمصمم ليبدو وكأنه اللحم المفروم ‘التقليدي’ ، والذي سيتم إعداده على نمط البولونيز.

كما سيتذوق الأطفال مجموعة من المنتجات النباتية المتوفرة بالفعل على رفوف السوبر ماركت في المملكة المتحدة، مثل بدائل اللحوم القائمة على البازلاء وفول الصويا.

ستحصل جميع المنتجات المعروضة على موافقة جديدة على الأطعمة من قبل وكالة معايير الغذاء ، وسيتعين على الآباء إعطاء الموافقة لأطفالهم للمشاركة.

قال الدكتور كريستوفر بير من كلية الجغرافيا والتخطيط بجامعة كارديف: “أصبحت أصوات الشباب بارزة بشكل متزايد في المناقشات حول المستقبل البيئي ورعاية الحيوان”.

وتابع: “تجسدت هذه الأصوات بجريتا ثونبيرج ، التي كانت تسلط الضوء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المكثفة من تربية الماشية.”

وأضاف: “ولكن لا يزال هناك القليل من الأبحاث حول كيفية ترجمة هذه القيم إلى مواقف وممارسات استهلاك الغذاء بين الأطفال. إنّ هذا المشروع البحثي هو فرصة لنا لمعرفة كيف يتصور الشباب في سنّ الابتدائية دور الحشرات الصالحة للأكل والبروتينات النباتية في مستقبل غذائي أكثر استدامة وأخلاقية.”

وتابع: “لكي نكون واضحين تماماً ، نحن لا نحاول إقناع الأطفال بالانتقال من اللحوم إلى أشياء مثل الحشرات الصالحة للأكل. بل سنقوم بتسهيل المناقشات مع الأطفال حول ما يتم الترويج له على أنه الفوائد البيئية والغذائية للبروتينات البديلة ، ومحاولة منحهم الأدوات للتفكير النقدي في هذه الادعاءات حتى يتمكنوا من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الطعام الذي يتناولونه.”

سيقوم فريق البحث أيضاً بقياس رأي المعلمين حول أفضل طريقة لطرح الموضوع مع تلاميذهم، وخلق موارد للدروس حول التأثير البيئي للغذاء.

وقال كارل إيفانز، مدير مدرسة روش المجتمعية الابتدائية في بيمبروكشاير التي تشارك في المشروع: “في المدرسة ندرك العلاقة المهمة بين مجتمعنا المحلي، إنتاج الغذاء والقضايا العالمية الأوسع المحيطة بالتنمية المستدامة.”

وتابع: “نحن نعلم أنّ هذه القضايا مهمة للأطفال ، ولكن من الصعب أيضاً فهمها ويمكن أن تكون مربكة لهم في كثير من الأحيان.”

وأضاف: “نرحب بفرصة العمل مع أكاديميين من كارديف لاستكشاف هذه القضايا ودعم الأطفال في تطوير التفكير النقدي حول المواطنة المستدامة.”

وقالت الدكتورة فيريتي جونز من جامعة أوي بريستول :”إنّ إدخال المنهج الجديد في ويلز ، والذي يركز على تطوير المواطنة الأخلاقية والمستدامة من خلال التعليم الرسمي ، يمنحنا فرصة للعمل مع المدارس حتى يتم إعطاء المعلمين الأدوات المناسبة وتمكين الأطفال لاستكشاف بعض هذه القضايا المعقدة.”

وتابعت: “مع التركيز على ويلز ، فإنّ النتائج والموارد ستتحدث عن مخاوف وتطورات مماثلة على المستوى الدولي.”

وفقاً لFinder UK ، فإنّ أكثر من سبعة ملايين بالغ في المملكة المتحدة يتبعون حالياً نظاماً غذائياً خال من اللحوم و 8.8 مليون آخرين يعتزمون التحول إلى نظام غذائي نباتي في عام 2022.

تعتبر الأنظمة الغذائية الخالية من اللحوم أكثر انتشاراً في الفئة السكانية التي تتراوح أعمارها بين 18 و 23 عاماً ، لكنّ الأبحاث حول الأطفال الأصغر سناً محدودة.

على الرغم من أنّ استهلاك الحشرات كغذاء لا يزال غير شائعاً في المملكة المتحدة ، إلا أنه يمارس من قبل ملياري شخص على مستوى العالم ، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

يتم بيع الحشرات الصالحة للأكل بشكل متزايد في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، وتقوم وكالة المعايير الغذائية حالياً بتقييم الصراصير المنزلية للاستهلاك البشري ، مع احتمال تقديم وجبة الديدان قريباً.

أدخل الاتحاد الأوروبي لوائح غذائية تصنف الحشرات على أنها’ طعام جديد ‘ قبل عامين ، مما يعني أنه كان عليها الخضوع لفحوصات سلامة جديدة قبل الموافقة عليها من قبل وكالة المعايير الغذائية.

لم يتغير هذا عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ، ولكن من المتوقع أن تسمح هيئة الخدمات المالية بتداول الحشرات الصالحة للأكل في محلات السوبر ماركت وتجار التجزئة مؤقتاً في تموز، مع الموافقة الكاملة المتوقعة في العام المقبل.

أشارت الأبحاث إلى أنه إذا تم استزراع الحشرات تجارياً، فإنّ الانبعاثات واستخدام المياه سيكون أقل من استخدام الأراضي المطلوب للماشية.

في دراسة أجريت عام 2010 ، وجد علماء من جامعة فاغينينغن في هولندا أنّ رطلاً من بروتين الدودة له بصمة غازات الدفيئة بنسبة واحد بالمائة مقارنة برطل مأخوذ من اللحم البقري.

وتقول بعض الشركات أنّ مزارعها الحشرية لا تولد سوى أربعة في المائة من الانبعاثات الحالية التي تطلقها كل عام المزارع التي تحافظ على الأبقار والخنازير والدجاج.

غالباً ما تحتوي الحشرات الصالحة للأكل على نسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمواد المغذية الأخرى.

تعتبر الوجبات الغذائية الثقيلة باللحوم خطرة ليس فقط على صحتنا ولكن على الكوكب ، كما أنّ تربية الماشية على نطاق واسع يدمر الموائل ويولد غازات الدفيئة.

تساهم الزراعة الحيوانية في الاحترار العالمي بسبب انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروز والكربون للماشية وسلاسل التوريد الخاصة بها.

وفقاً لخبراء في منظمة Greenpeace ، يحتاج البريطانيون إلى تناول كميات أقل من اللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 71 في المائة بحلول عام 2030 لتجنب انهيار المناخ.