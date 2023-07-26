هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل مذيعي نشرات الأخبار؟

بعد أشهر فقط من توفرها على نطاق واسع، يتم الآن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من قبل نصف غرف الأخبار على مستوى العالم، ولكن لا ينبغي على الصحفيين القلق بشأن إنهاء برامج الدردشة الآلية لوظائفهم. حيث تمتلك غرف الأخبار طرقًا مختلفة لإدارة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

يتبنى المزيد من الدول الآسيوية مذيعي الأخبار في مجال الذكاء الاصطناعي. بحيث تقوم مرساة الذكاء الاصطناعي بجمع وتعقب وتصنيف ما يقال ومن قاله، ثم يحول تلك البيانات إلى معلومات قيمة وذات صلة. كما تساعد عناصر العمل التي يتم إنتاجها تلقائيًا والقابلة للبحث في تذكر التفاصيل المهمة وتتبعها دائمًا.

وقد روى روبوتات المحادثة الخبر بصوت رقيق وبقيت بعدها صامتة، لكنهم أشاروا إلى علامة فارقة في الصحافة التلفزيونية والرقمية، حيث قدموا الأخبار وتوقعات الطقس والتحديثات المالية والرياضية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى استراحة.

مع تحول اثنين من روبوتات المحادثة إلى مقدمين تلفزيونيين في غضون ثلاثة أشهر، أدهشت سرعة التغيير التي يقودها الذكاء الاصطناعي حتى الخبراء. في حين أنهم توقعوا أن تؤثر التكنولوجيا الجديدة بسرعة على صناعات مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، إلا أن البعض فقط توقع أن تتوسع في وسائل الإعلام بهذه السرعة.

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا في صناعة الإعلام، لكن العديد من الهنود ما زالوا لا يملكون هواتف ذكية. حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة في الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

مع وجود 22 لغة رسمية في الهند، يمكن لروبوتات التقديم التلفويوني سانا وليزا مساعدة الناس على الاستماع للأخبار بلغاتهم. حيث تستطيع ليزا التحدث باللغة الإنجليزية والأودية، بينما تتحدث سانا 75 لغة. لكنهم الآن يقدمون فقط الأخبار الإنجليزية والهندية والبنغالية.

أظهرت سانا مهاراتها الفرنسية عندما ناقشت رحلة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى فرنسا هذا الشهر. كما أن لديها أيضًا ترجمات باللغة الهندية للمشاهدين.

يعمل مقدمو برامج الدردشة الآلية مع مقدمي العروض البشرية والصحفيين، وليس بدلاً منهم. حيث قرأت ليزا وسانا العناوين الرئيسية أولاً، ثم انتقلوا إلى مقدم بشري يقود مناقشة مع الخبراء.

تساهم سانا في كفاءة غرفة الأخبار وإبداعها. حيث يمكنها التحدث بعدة لغات وتبديل الموضوعات بسرعة ومع قدرتها على البقاء مفعمة بالطاقة. هذا ما لاحظه فيفيك مالهوترا من تلفزيون الهند اليوم، وهو مدير التسويق والاستراتيجية في الشركة.

ومع ذلك، يجري العمل لتعليم روبوتات المحادثة التعامل مع الحجج المتلفزة. وفقًا لمالهوترا، يتم تدريب سانا على إدارة مناقشة مع أعضاء اللجنة البشرية والذكاء الاصطناعي. وقد صرح قائلاً: “بصفتنا غرفة أخبار، يجب أن نبقى في طليعة جميع التقنيات الجديدة، لذلك سنقوم بتجربة وتبني كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي”.

يسلط مؤيدو مقدمو الأخبار بالذكاء الاصطناعي الضوء على مزايا التغطية الإخبارية على مدار 24 ساعة، وتنوع اللغة، والقدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة كبيرة – مثل نتائج الانتخابات المباشرة أو التحديثات المالية.

ومع ذلك، أعرب آخرون عن قلقهم بشأن الاستقرار الوظيفي، ونقص تعقيد سرد القصص، وغياب العامل البشري. استنادًا إلى خبراء الإعلام مثل سيفانتي نينان، الذي يدير منصة تبحث وتراقب اتجاهات وسائل الإعلام وحرية الصحافة، فإن التقارير الميدانية والصحافة الاستقصائية في مأمن من روبوتات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي لأنها لا تستطيع تكرار الملاحظة البشرية والخبرة.

ستوفر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المال ويمكن استخدامها في العناوين الرئيسية، لكننا لا نرى كيف ستتمكن من استبدال المراسل الصحفي في الميدان بطرح الأسئلة.