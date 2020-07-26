هل سيكون مستخدمو تويتر قريبا أمام خيار الاشتراكات المدفوعة مقابل الخدمات؟

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في خطوة استباقية لتحقيق زيادة في المكاسب المالية، أعلنت شركة تويتر على لسان رئيسها التنفيذي جاك دورسي أن الشركة تفكر في طرق إضافية لكسب المال، بما في ذلك من خلال نموذج اشتراك مدفوع.

وتأتي هذه الخطوة من شركة تويتر في الوقت الذي تعاني فيه من انخفاض حاد في أعماله الإعلانية الأساسية.

وقال دورسي للمحللين في مكالمة مع المستثمرين لمناقشة نتائج أرباح الشركة في الربع الثاني إنه “من المرجح أن نرى بعض الاختبارات هذا العام” بأساليب مختلفة.

كما أشار دورسي إلى أنه وضع “حداً مرتفعاً جداً لإقباله على الطلب من المستهلكين الدفع مقابل استخدام تويتر”، لكنه أكد أن الشركة تسعى إلى تنويع مصادر إيراداتها في “المراحل المبكرة جداً من عملية الاستكشاف”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتشرت شائعات حول إقبال تويتر على خدمة مدفوعة بعد أن نشرت الشركة وظيفة شاغرة تركز على بناء منصة اشتراك تحمل اسم “غريفون”. وارتفع سهم تويتر آنذاك، ما يشير إلى شهية المستثمرين لعثور الشركة على مصادر دخل جديدة.

ومثل شبكات التواصل الاجتماعي المنافسة لها، ركزت تويتر على تقديم خدمة مجانية وكسب المال عن طريق السماح للعلامات التجارية باستهداف الإعلانات للملايين من مستخدميها.

وقال دورسي: “نريد أن نتأكد من أن أي خط جديد من الإيرادات يكمّل أعمالنا الإعلانية. نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك منصة يكون فيها الاشتراك مكملاً”.

وتخضع خطط نمو تويتر لتدقيق بينما تنسحب العديد من الجهات المعلنة بسبب تفشي وباء كورونا. وأعلنت تويتر يوم الخميس عن إيرادات إعلانات الربع الثاني والتي بلغت قيمتها 562 مليون دولار، أي بانخفاض 23٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.