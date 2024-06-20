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هل نجح الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق؟

منذ ساعة واحدة
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رغم أنها أحدثت ثورة في مجال التسويق، فإن الشخصيات الإفتراضية المبنية بواسطة الذكاء الاصطناعي تجد صعوبة في كسب ثقة المستهلك، وذلك وفق دراسة أجرتها شركة “يوغوف” الدولية المختصة بأبحاث الأسواق.

وقالت الدراسة إن المستهلكين غير مرتاحين للعلامات التجارية التي يتم التسويق لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال الشخصيات الافتراضية أو عبر تعديل صور المنتج أو كتابة الإعلانات ووصف المنتج.

ووفق “يوغوف”، فإن عدم الثقة بأعمال الذكاء الاصطناعي التسويقية، شملت مستهلكين في أستراليا وفرنسا والسويد وبريطانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا.

وتأتي هذه الدراسة تزامناً مع إعلان سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، أن الذكاء الاصطناعي قد يستحوذ على أكثر من 95 بالمئة مما ينتجه المختصون في الدعاية والإعلان.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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