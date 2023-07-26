هل يؤدي الحر غير المسبوق الى أزمة غذاء عالمية؟

قد تؤدي موجة الحر التي اجتاحت أوروبا والولايات المتحدة والصين إلى أزمة غذاء عالمية بسبب تأثيرها الضار على المحاصيل الزراعية والشعاب المرجانية.

أعرب عن هذا الرأي الجمعة 23 حزيران جون مارشام الأستاذ بجامعة ليدز البريطانية. ونقلت صحيفة The Guardian البريطانية عنه قوله: “تزايد خطر فشل المحاصيل في مناطق مختلفة من العالم، مما سيؤثر سلبا على توافر الغذاء وتكلفته”. وتفيد الصحيفة بأنه سيتم بحلول عام 2040 تسجيل موجات حرّ تحدث أكثر بمقدار 12 مرة مما هو الحال الآن، ما يعني أن الطبيعة لن يكون لديها الوقت للتعافي من موجات الحر.

وقالت الصحيفة إن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة يهدد على وجه الخصوص الشعاب المرجانية الاستوائية لأنها “معتادة على درجات حرارة مستقرة طوال العام، مشيرة إلى أن الشعاب هي مصدر غذاء لما يقرب من 500 مليون شخص، يعيش معظمهم في البلدان النامية. وقال الأستاذ مارشام:”إذا لم نتخذ خطوات سريعة فستختفي هذه النظم البيئية نهائيا”.

ويؤكد العالم أنه لا توجد تكنولوجيات للحفاظ على درجات الحرارة المثلى للنظم البيئية الطبيعية والمحاصيل الغذائية في المزارع.