هل يقود قرار باي بال "PayPal" أسعار العملات الرقمية إلى الجنون؟

تستعد منصة الدفع العالمية باي بال “PayPal” لإطلاق عملتها الخاصة “PYUSD”، وهي عملة مشفرة مستقرة مصممة للدفع ومدعومة بودائع الدولار الأمريكي.

ستصدر العملة بواسطة شركة “Paxos Trust Co” الأمريكية، ويمكن للعملاء بيع أو شراء ” PYUSD” مقابل دولار أمريكي واحد، انطلاقًا من الأسابيع المقبلة عبر موقع أو تطبيق “باي بال”، وستكون متاحة لاحقًا عبر تطبيق “فينمو- Venmo”.

وذكرت الشركة أنه سيتم توفير الأموال الرقمية المرتبطة بالدولار لعملاء باي بال في الولايات المتحدة في المرحلة الأولى.

وفقًا للأخبار التي أوردتها بلومبرغ، قال دان شولمان، الرئيس التنفيذي للشركة، إنهم يريدون تعزيز هيمنة باي بال في المدفوعات الرقمية باستخدام التكنولوجيا التي توفر تحويلات فورية ومنخفضة التكلفة مع عملة PYUSD دون وسيط مركزي.

ومع ذلك، كانت أحدث البيانات المالية لشركة باي بال مخيبة للآمال حيث فقد سهم الشركة أكثر من 35٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. باي بال، التي تعاني من مشاكل في الدفع عبر الإنترنت، هي حاليًا من بين أسوأ 10 شركات أداءً على مؤشر ناسداك.

يُنظر إلى قرار شركة التمويل التقليدية بإصدار عملات مستقرة كخطوة مهمة في اعتماد العملات الرقمية، في حين يُنظر أيضًا إلى أنه أمر مهم للغاية بالنسبة للشركة من أجل تحفيز تحويلات الأموال والمعاملات منخفضة التكلفة.

بالنظر إلى التاريخ القصير للعملات الرقمية المستقرة، يمكن الإشارة إلى أن المستثمرين يستخدمون هذه الأصول في الغالب لتحويل الأموال إلى منصات تبادل الأصول الرقمية. في هذا السياق، كان استخدام الأصول المستقرة في معاملات الدفع محدودًا حتى الآن.

وكانت باي بال قد قررت إيقاف مشروع PYUSD في وقت سابق من هذا العام، بسبب الضغوط التنظيمية، ومع ذلك، في البيان الذي أدلت به الشركة، لوحظ أنها قررت بدء المشروع مع الأخذ في الاعتبار أن الوضوح التنظيمي قد بدأ يزداد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا استبدال عملة PYUSD، التي تم تطويرها للاستخدام في تحويل الأموال، مع العملات الرقمية الأخرى المدعومة على المنصة، ويمكن أيضًا إرسال العملة المستقرة إلى محافظ خارجية أخرى مدعومة خارج شبكة باي بال.

بدأت باي بال لأول مرة في تقديم خدمات الأموال الرقمية على منصتها في عام 2020. يمكن لمستخدمي باي بال حاليًا تداول العديد من العملات الرقمية بالإصافة إلى البيتكوين.

وصرح دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، بأنه قد أجرى مناقشات مكثفة مع المنظمين الأمريكيين قبل إطلاق مشروع PYUSD وقال إنهم حاليًا في المرحلة الأولى من إصدار أصل مالي منظم جيدًا.

مع وجود أكثر من 431 مليون حساب نشط في جميع أنحاء العالم، تقوم باي بال بخطوة كبيرة لزيادة اعتماد الأصول القائمة على تقنية سلسلة الكتلة في السوق المالية التقليدية مع عملة PYUSD، بينما تسع لزيادة حصتها في فضاء العملات الرقمية.