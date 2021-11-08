هل يمكن أن تتذوق كاتشاب من طماطم زُرعَت في المريخ؟!

قدمت شركة هاينز نسخة من الكاتشب الشهير من الطماطم التي تمّ زرعها في تربة تشبه المريخ، في محاولة لفهم كيف يمكن للبشر أن يعيشوا يوماً ما على الكوكب الأحمر.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإنّ تربة كوكب المريخ، وعلى عكس التربة على الأرض، أقسى بكثير للمحاصيل، لأنها خالية من أي كمية كبيرة من المواد العضوية، والمريخ نفسه يحصل على أقل بكثير من أشعة الشمس، لذلك كان على الفريق أن يجد تقنيات جديدة لتحسين معدلات النمو.

في يوم من الأيام، سيتعين على البشر على المريخ زراعة طعامهم الخاص في تربة المريخ، كما رأينا في فيلم The Martian، من بطولة مات دايمون، حيث يزرع البطاطس، ولهذا المشروع كان عليهم إنشاء دفيئة تشبه المريخ وتربته.

لقد صنعوا الطماطم التي حولتها هاينز إلى الكاتشب، ويقولون إنه يمكن استخدام التقنيات لزراعة المحاصيل على الأرض حيث تصبح الظروف أكثر قسوة بسبب تغير المناخ.

أخبر رائد فضاء سابق في وكالة ناسا، مايك ماسيمينو، MailOnline أنه في الفضاء “الأمر كله يتعلق بالصلصة”، مضيفاً أن وجود ” طعم مألوف عندما تكون بعيداً عن المنزل أمر مهم للرفاهية والروح المعنوية.”

ورداً على سؤال عما إذا كان سيذهب إلى المريخ، والآن بعد أن عرف أنه بإمكانه أن يزرع الطماطم، للصلصة، قال: “من غير المحتمل أن يطلب مني أحد ذلك.”

ومع ذلك، فهو يعتقد أن البشر سيزورون المريخ في السنوات 10-15 القادمة، مضيفاً: “أعتقد أننا سننجح هذه المرة بفضل شركات القطاع الخاص مثل إيلون موسك”.

لإضافة المزيد إلى أوراق اعتمادها الفضائية، أرسلت هاينز زجاجة من كاتشب Marz Edition في الهواء، إلى ارتفاع 22 ميلاً إلى النقطة التي كان فيها منحنى الأرض مرئياً وتنخفض درجات الحرارة إلى-94F، قبل إعادتها إلى الأرض.

بدأ أساتذة الطماطم في هاينز المهمة لمعرفة ما إذا كان المستعمرون المستقبليون إلى المريخ يمكنهم في يوم من الأيام إنتاج الكاتشب على الكوكب الأحمر مع تربة المريخ.

بدأت العملية من خلال اختيار البذور المثالية، وتنفيذ التقنيات الرائدة في العالم لازدهار المحاصيل، التي تصفها هاينز بأنها ” دور متزايد الأهمية بالنظر إلى خطر تدهور التربة الذي يواجهه كوكبنا حالياً.”

وقد اجتمع الفريق مع مجموعة من كبار العلماء في معهد الدرين فلوريدا لتكنولوجيا الفضاء لزراعة طماطم هاينز من نوعية عالية بما فيه الكفاية لتصبح لاحقاً زجاجات من صلصة الطماطم.

وتم بناء دفيئة مخصصة، يطلق عليها اسم “Redhouse” على أساس معهد ألدرين للفضاء، وتبين أنها تحاكي الظروف التي سيصادفها البشر عند زراعة المنتجات على المريخ.

وكان على الباحثين توليد الحرارة من إضاءة led الاصطناعية، وكانوا يزرعون البذور في 7,716 lb من تربة المريخ التناظرية.

وقالت الشركة أنّ المشروع لم ينجح فقط في زراعة الطماطم (البندورة)، بل أنتج أيضاً تلك التي تتمتع بصفات مهمة للغاية تجعل صلصة طماطم هاينز عالية الجودة.

تم الكشف عن الكاتشب المريخي هذا الأسبوع، عندما شرعت زجاجة ذات طبعة محدودة في رحلة فضائية خارج الغلاف الجوي للأرض، وصلت إلى 37,000 متر في السماء ودرجات حرارة 70 درجة مئوية قبل العودة إلى الأرض.

خضعت الصلصة التجريبية لاختبار جودة صارم للحصول على الضوء الأخضر المهم للغاية لتصبح زجاجات من صلصة الطماطم هاينز.

“هناك العديد من العوامل الهامة التي يأخذها أساتذة الطماطم في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالخصائص الصحيحة عند زراعة طماطم هاينز في بيئات تربة جديدة وأقل مثالية”، قالت رئيسة قسم النمو في كرافت هاينز، كريستينا كينز.

“نحن متحمسون للغاية لأنّ فريقنا من الخبراء تمكنوا من زراعة الطماطم في ظروف غير معروفة من كوكب آخر ومشاركة ذلك مع العالم.”

قدم الفريق في معهد ألدرين للفضاء، بقيادة الدكتور أندرو بالمر، أول ثلاث أوراق للنشر العلمي للبعثة، التي بدأت في اختبار البذور في الظروف الغامضة من تربة المريخ.