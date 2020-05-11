هل ينذر القمر العملاق بشؤم ويدل على قرب حدوث كارثة طبيعية كبيرة؟

توقع العلماء أن يظهر “القمر العملاق” مجدداً في سماء عدد من البلدان وبتواريخ محتملة.

ومنذ أيام ظهر القمر الكبير أو ما يعرف بالمفهوم الشعبي بالقمر العملاق في سماء عدد من البلدان وهو ما أثار إعجاب الكثيرين بسبب شكله المميز. إلا أنه سبب في المقابل قلق بعض السكان الذين يرون في هذا نذير شؤم ودلالة على قرب حدوث كارثة طبيعية كبيرة. فما هي حقيقة ذلك؟

يعرف هذا القمر أيضاً باسم “سوبر مون” ويظهر عندما يصبح القمر في مرحلة الاكتمال ويقترب إلى حد كبير من مدار الأرض.

وبحسب مجلة “فوربس” من المتوقع أن يعود إلى الظهور مجدداً في تواريخ محتملة عدة هي 28 آذار 2021 و27 نيسان 2021 و26 أيار 2021 و24 حزيران من العام نفسه.

وأفادت بأنه سيبدو بأكبر حجم له منذ 32 عاماً بتاريخ 6 كانون الثاني 2052. ويشار إلى أنه لم يتم إيجاد أي دليل علمي يشير إلى وجود صلة بين هذه الظاهرة وبين حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات. لكن يمكن ظهور السوبر مون أن يرتبط بحدوث المد والجزر بشكل ملحوظ.