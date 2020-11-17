هواتف آيفون تجتاز اختبار المتانة

تمتلك هواتف شركة أبل الأمريكية التي طرحتها مؤخرا خاصة iPhone 12 mini و pro max اللذان طرحا للبيع مؤخرا تقنيات مذهلة ، واجتازا اختبار المتانة.

وخلال الاختبار قام جهاز ”Ceramic Shield“ درع السيراميك، بخدش الشاشة بالمستوى المعتاد 6 في مقياس موس للصلابة، ولكن من المثير للاهتمام أن تلك الخدوش ليست عميقة مثل تلك الموجودة على آيفون 11 العام الماضي.

وأثبتت شاشة آيفون 12 مني، المغطاة بزجاج أبل الجديد الواقي من السيراميك، أنها غير قابلة للتدمير تقريبا في اختبار السقوط، ويبدو أيضا أنه أفضل في التعامل مع السقطات المتكررة من أخيه ذي الشاشة الأكبر.

وعلى الرغم من أنه يبدو تماما مثل الزجاج العادي للعين المجردة، إلا أن الدرع الخزفي في آيفون 12 مني وآيفون 12 وآيفون برو 12 وآيفون برو ماكس 12، ليس زجاجا عاديا.

فقد غطت أبل الزجاج ببلورات السيراميك، لتزيد من تحمل الزجاج للكسر وعدم التعرض للخدش، ووفقا لشركة أبل، فهو أقوى زجاج على الإطلاق في هاتف ذكي.

يشترك كل من آيفون 12 وآيفون 12 مني، في نفس الإطار المصنوع من الزجاج والألمنيوم، فيما يحتوي آيفون 12 برو وبرو ماكس 12، على الفولاذ المقاوم للصدأ.