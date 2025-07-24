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هوارد لوتنيك: "تيك توك" لن يستمر في أمريكا إذا لم توافق الصين على بيعه

منذ 44 دقيقة
وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك

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قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الخميس “إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف استخدام (تيك توك) إذا لم توافق بكين على صفقة لبيع تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين والذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي”.

وقال لوتنيك في تصريحات لقناة (سي.إن.بي.سي) إن الولايات المتحدة يجب أن تتحكم في الخوارزمية التي تشغل منصة التواصل الاجتماعي.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي 90 يوما إلى مهلة محددة لشركة بايت دانس للانسحاب من أصول تيك توك في الولايات المتحدة، لتمتد المهلة إلى 17 سبتمبر أيلول.

واتخذ ترامب الخطوة على الرغم من وجود قانون صادر عام 2024 ينص على البيع أو الإغلاق بحلول 19 يناير كانون الثاني من هذا العام إذا لم يكن هناك تقدم كبير.

وقال لوتنيك “إذا وافقت الصينيون على الصفقة، فسيجري إتمامها. أما إذا لم يوافقوا عليها، فإن تيك توك ستختفي، وهذه القرارات ستأتي قريبا جدا”.

ولم تعلق تيك توك على ذلك حتى الآن.

وشهد ربيع هذا العام الإعداد لصفقة كان من شأنها فصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة تتخذ من البلاد مقرا ويملكها ويديرها مستثمرون أمريكيون. وتوقفت الصفقة عندما أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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