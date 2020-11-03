هواوي تحدد موعد طرح هاتفها الجديد “nova 8 SE”

تحاول شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة ”هواوي”، دخول المنافسة في سوق الهواتف الذكية من أوسع الأبواب من خلال هاتفها الجديد nova 8 SE.

أعلنت اليوم الثلاثاء، عن طرح هاتفها الجديد ”nova 8 SE“، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذي سيتم الكشف عنه في الساعة الـ 2 مساء، بالتوقيت المحلي في الصين.

وقدمت الشركة هاتف nova 7 SE، في نيسان/أبريل الماضي، وفي الشهر الماضي أطلقت nova 7 SE 5G Youth.

ووفقا للتسريبات السابقة، يأتي هاتف nova 8 SE الجديد بشاشة OLED بحجم 6.53 بوصة، وجودة عرض Full HD بلس، كما يدعم ميزة الشحن السريع بقدرة 66 واط، التي قدمت مؤخرا مع هاتف Mate 40 Pro، كما يتميز ببطارية بسعة 3800 مللي أمبير في الساعة.

وحسب موقع ”ويبو“ الصيني، فإنه من المتوقع أن يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميغابيكسل، وآخر بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل، وله إطارات مسطحة شبيهة بـ iPhone 12.

ولم تكشف ”هواوي“ بعد عن ورقة المواصفات الكاملة لهاتف nova 8 SE، لكن الشائعات تقول إن الهاتف الذكي سيأتي في طرازين مختلفين مدعومين بشريحتين مختلفتين، وهما Dimensity 720، وشريحة Dimensity 800U التي قدمت مؤخرا في هاتف nova 7 SE 5G Youth.