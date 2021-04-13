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هواوي تطلق سلسلة التلفاز الذكي Smart Screen V

13 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2021 12:19 مساءً
شركة هواوي

شركة هواوي

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أعلنت شركة هواوي ، عن إطلاق سلسلة التلفاز الذكي Smart Screen V الجديدة، والتي تتوفر بشاشات قياس 55 أو 65 أو 75 أو 85 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أنه في جميع القياسات يتم الاعتماد على لوحة بدقة 4K، والتي تحقق ذروة سطوع تبلغ 1000 نيت ومعدل تحديث صورة 120 هرتز عند عرض محتوى HDR.

وتتمتع أجهزة هواوي بنظام صوتي مدمج، تم تطويره بالتعاون مع شركة ديفياليت الفرنسية. ووفقا لهواوي فإن النظام يحقق قدرة خرج بإجمالي 75 وات، ويتم تثبيت 9 مشغلات، معظمها في سماعة ساوند بار، تقع مباشرة أسفل الشاشة.

ومن المزايا الأخرى الكاميرا المدمجة بدقة 24 ميجابيكسل، والتي تستخدم في إجراء مكالمات الفيديو، كما تؤكد هواوي أن الكاميرا لها القدرة على التعرف على حركة المستخدم للتحكم بالإيماءات أو التحكم في ألعاب الفيديو أو تتبع الرياضات مثل اليوجا.

وتعتمد سلسلة التلفاز الذكي Smart Screen V الجديدة على نظام التشغيل HarmonyOS من هواوي، والذي يتيح أيضا الاندماج السهل بهواتف هواوي الذكية، على سبيل المثال لعرض شاشة Mate 40 Pro على التلفاز.

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