هواوي تعتزم بيع شريحة ذكاء اصطناعي جديدة!

قال مصدران مطلعان إن هواوي تكنولوجيز تعتزم البدء في إرسال شحنات ضخمة من شريحتها المتطورة للذكاء الاصطناعي 910سي إلى العملاء الصينيين في وقت قريب قد يكون الشهر المقبل.

وأضافا أن بعض الشحنات سُلمت بالفعل.

يأتي ذلك بينما تواجه شركات الذكاء الاصطناعي في الصين صعوبة في إيجاد بدائل محلية للشريحة إتش20 التي كان يسمح لشركة إنفيديا حتى وقت قريب ببيعها دون قيود في السوق الصينية.

وخلال الشهر الجاري، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفيديا بأن مبيعات إتش20 ستتطلب الحصول على ترخيص للتصدير.

وقال أحد المصدرين ومصدر ثالث مطلع إن الشريحة 910سي من هواوي تمثل تطورا في المعمارية وليست طفرة تكنولوجية.

وأضافا أنها تتمتع بمثلي قوة الحوسبة وسعة الذاكرة في الشريحة من طراز 910بي.

وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام. ولم ترد هواوي على طلب للتعليق بعد.

وفي إطار سعيها للحد من التطور التكنولوجي للصين، وخاصة في المجال العسكري، تعمل واشنطن على منع بكين من الحصول على أكثر منتجات الذكاء الاصطناعي تقدما من إنفيديا، بما في ذلك الشريحة بي200 الرائدة.

وحظرت السلطات الأمريكية في 2022 بيع شريحة إتش100 في السوق الصينية حتى قبل إطلاقها.

وسمح ذلك لهواوي وشركات صينية ناشئة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي باستهداف سوق كانت إنفيديا تهيمن عليها.

وقالت مصادر إن هواوي وزعت في أواخر العام الماضي عينات من الشريحة 910سي على كثير من شركات التكنولوجيا وبدأت في قبول الطلبيات.