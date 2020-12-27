هواوي تكشف عن سلسلة هواتفها “Huawei Mate 40E”

في إطار خطتها للمنافسة على الهواتف الداعمة لتقنية 5G ، كشفت شركة هواوي الصينية عن مواصفات سلسلة هواتفها ”Huawei Mate 40E“ قبل طرحها بعدة أشهر، وتضم أجهزة ”Mate 40 و Mate 40 Pro و Mate 40 Pro+ و Mate 40 RS“.

وإلى جانب هذه الهواتف، أعلنت هواوي أيضًا عن هاتف خامس من سلسلة ”Huawei Mate 40E“، وهو جهاز Mate 30E Pro 5G، ومع ذلك، يبدو أن هناك هاتفا من سلسلة ”Mate 40″ آخر في طور الإعداد، وهو هاتف “ Mate 40E“.

وتم رصد هذا الجهاز الجديد في قاعدة البيانات الخاصة بـ“Wireless Power Consortium“، إذ تم تسجيل الجهاز الذي يحمل رقم طراز “ OCE-AN00″ في 9 ديسمبر، حيث تُظهر الصورة المضمنة جهازًا يشبه جهاز Mate 40 القياسي.

وبالنسبة للمواصفات، يأتي هاتف ”Mate 40E“ من هواوي بشاشة منحنية بها فتحة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة لكاميرا واحدة، كما يوجد زر للطاقة باللون الأحمر على الجانب الأيمن من الهاتف بجانب زر التحكم في مستوى الصوت.

ويوجد على الجزء الخلفي من الهاتف إعدادا ثلاثي الكاميرا على شكل دائري، ويمكنك أيضًا رؤية علامة Leica التجارية وفلاش LED في الهيكل أيضًا. يحتوي ”Huawei Mate 40“ على مقبس صوت ومستشعر الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي، وفي الجزء السفلي يوجد مدخل SIM ومنفذ USB-C وشبكة مكبر صوت.

كما يحتوي الهاتف على شاشة OLED قياس 6.5 بوصة بدقة 2376 × 1080، وعلى عكس جهاز Mate 40 القياسي الذي يحتوي على معالج Kirin 9000E بسرعة ساعة تبلغ 3.13 غيغاهرتز، فإن جهاز Mate 40E يحتوي على معالج 2.86 غيغاهرتز.

ونتوقع أن يعمل الهاتف بواسطة معالج Kirin 990E 5G أو Kirin 990 5G، نظرًا لأن جهاز Mate 40E يحمل الحرف ”E“ في اسمه، فمن المرجح أنه مدعوم بمعالج Kirin 900E 5G.

وسيأتي الهاتف بمغيرات تخزين 6 غيغابايت و8 غيغابايت و12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع خيارات تخزين 128 غيغابايت و256 غيغابايت و 512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية، فسوف تأتى بدقة 50 ميغابيكسل وتأتي مع مستشعر 16 ميغابيكسل ومستشعر 8 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويحتوى الهاتف علي بطارية بسعة 4100 مللي أمبير في الساعة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع.