هواوي تكشف عن موعد الإعلان عن هواتف Mate 40

في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo ، اعلن الرئيس التنفيذي لشركة هواوي (ريتشارد يو) اليوم السبت رسميًا عن موعد حدث الإطلاق العالمي لهواتف (هواوي ميت 40) Huawei Mate 40.

وقال (يو): إن الحدث سيُقام في 22 تشرين الأول الجاري، وذلك في تمام الساعة 14:00 بتوقيت وسط أوروبا (15:00 بتوقيت مكة المكرمة).

وإلى جانب الملصق الذي شاركه (يو)، نُشر أيضًا مقطع لإعلان تشويقي قصير جدًا يُركِّز على العين والقزحية. ومع أن ذلك لا يكشف عن الكثير فيما يتعلق بالهواتف المرتقبة، إلا أن البعض توقع أن تقدم هواتف Mate 40 مواصفات متقدمة في تقنية التقريب البصري.

وبخلاف الهواتف الرائدة من الشركات الأخرى، فإن الهواتف الرائدة المرتقبة من هواوي لم تشهد الكثير من التسريبات خلال المدة الماضية، ولكن حسب ترخيص MIIT، فإن الشركة تعتزم إطلاق ثلاثة طُرز، وهي: (ميت 40) Mate 40، و(ميت 40 برو) Mate 40 Pro، و(ميت 40 برو بلس) +Mate 40 Pro.

ونُشرت أيضًا صور تخيلية لهاتفي Mate 40، و Mate 40 Pro المرتقبة من هواوي، وتُظهر الصور تصميمًا زجاجيًا للهاتفين، بالإضافة إلى ثقبين صغيرين للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى شاشة منحنية. وقد شُوهد ثقب الكاميرا الأمامية لهاتف Mate 40 Pro في فيديو.

وفيما يتعلق بالعتاد، يُتوقع أن تحتوي هواتف Mate 40 معالج هواوي (كيرين 9000) Kirin 9000 الذي قد يكون أول معالج بتقنية 5 نانومتر مع مودم 5G مُدمج.

وهناك تقارير مختلفة تذكر أن هواوي تتوقع مبيعات منخفضة للهواتف، مصحوبة بإنتاج محدود للمعالجات، وربما تأخير في توفر هواتف Mate 40 حتى العام المقبل.

وفيما يتعلق بالكاميرا، يُتوقع أن يقدم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسات 9P، بالإضافة إلى وحدة تقريب بيريسكوبي بمعدل 5x. ويُرجح أن تكون العدسات الأخرى للتصوير الفائق العرض، ومستشعر ToF. وهناك تقرير يزعم أن الهواتف ستدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 66 واط.