هواوي تنافس مرسيدس بسيارة AITO M9

تعمل شركة هواوي المالكة للعلامة التجارية للسيارات AITO على تقديم سيارتها التالية بعد نجاح M5 و M7. وسيطلق على هذا الطراز التالي اسم M9.

وعلى ما يبدو، فإن سيارة M9 تهدف إلى التنافس مع مرسيدس ورينج روفر، وقد تم تطويرها لفترة طويلة جدًا، إذ يقال إن تطويرها قد بدأ مع M5.

واليوم تم تسريب بعض المواصفات الخاصة بـ M9 في الصين. ستعمل AITO M9 على نظام HarmonyOS 4.0 من هواوي، والذي سيظهر لأول مرة رسميًا في 4 أغسطس. وسيدعم توجيه العجلات الخلفية لتمكين نصف قطر دوران صغير للغاية أقل من 5800 مم، وسيكون ارتفاع السيارة أقل من 1850 مم.

ومن الداخل، سيحصل الراكب الأمامي على شاشة خاصة به، على عكس الإعداد في M5 و M7. وسيتم أيضًا تركيب جهاز عرض ليزر في السيارة للركاب الخلفيين، وسيكون الصف الثاني والثالث من المقاعد متحركًا وقابلًا للإزالة.

ستستخدم ايضًا M9 منصة 800V والتي تتيح الشحن السريع للغاية، وبالتالي لن تكون السيارة رخيصة.