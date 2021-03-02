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هواوي توجه ضربة موجعة لـ"غوغل"

2 - مارس - 2021
شركة هواوي

شركة هواوي

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وجهت شركة “هواوي” الصينية ضربة قاصمة إلى نظام تشغيل “أندرويد” التابع لشركة “غوغل” الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن متجر “آب غاليري” التابع لشركة “هواوي” والبديل عن متجر “غوغل بلاي” للتطبيقات، حقق أرقاما كبيرة قياسية.

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي متجر “آب غاليري” على هواتف “هواوي” بات حاليا أكثر من 530 مليون مستخدما نشطا شهريا، ليصبح منافس حقيقي وقوي لمتجر “غوغل بلاي”.

وارتفع عدد مستخدمي متجر هواوي عبر هواتفها بنسبة 83% سنويا، ليحقق 384 مليار عملية تثبيت وتحميل في عام 2020.

وكشفت شركة هواوي أن هناك 2.3 مليون مطور مسجل يعملون على تطبيقات هواتف مخصصة لمتجر “آب غاليري” بنسبة أعلى بنحو 77% مما كان عليه في عام 2019.

وقال التقرير أن تلك الأرقام تكشف أن “هواوي” تسعى بقوة من أجل طرح بدائل أكثر قدرة وابتكارا لنظام تشغيل “أندرويد” الذي حظر تطبيقاته الرئيسية مثل “غوغل بلاي” و”يوتيوب” و”غوغل مابس” و”جيميل” على هواتف “هواوي” بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية الرائدة.

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