هواوي: حققنا في 10 سنوات ما حققه الأوروبيون والأمريكيون في 30

قالت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، إنها حققت إنجازات في مجالات تمتد من نظم التشغيل إلى الذكاء الاصطناعي مما جعل الشركة تحقق في عشر سنوات ما حققته الولايات المتحدة وأوروبا في 30 عاما.

أدلى بهذه التصريحات ريتشارد يو رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي في افتتاح مؤتمر للمطورين يستمر ثلاثة أيام في جنوب الصين.

وذكر يو أن نظام التشغيل (هارموني) الخاص بالشركة متاح الآن على أكثر من 900 مليون جهاز.

وأضاف “حقق هارموني إنجازات كبيرة. ويمكنكم القول إننا حققنا في عشر سنوات ما حققه نظراؤنا الأوروبيون والأمريكيون في أكثر من 30 عاما فيما يتعلق ببناء التكنولوجيا الأساسية لنظام تشغيل مستقل”.

وهارموني أو.إس هو نظام التشغيل الذي أطلقته هواوي في عام 2019 عندما حرمتها قيود أمريكية من دعم شركة جوجل لنظام أندرويد الذي كانت تستخدمه في تشغيل الهواتف الذكية.

وذكر يو أن بنية (أسيند) للذكاء الاصطناعي بالشركة، وهي الأقوى لشركة صينية، تعد الأكثر شعبية الآن بعد إنفيديا التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة كاونتربوينت للأبحاث إن نظام هارموني أو.إس من هواوري تفوق على نظام آي.أو.إس من شركة أبل ليصبح ثاني أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مبيعا في الصين بعد أندرويد بحصة سوقية تبلغ 17 بالمئة.