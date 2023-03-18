هواوي دفعت 23.8 مليار دولار للبحث والتطوير في 2022

أفاد نص كلمة نشرته جامعة صينية، الجمعة، بأن مؤسس هواوي تكنولوجيز قال إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أوجدت بدائل لأكثر من 13 ألف مكون في منتجاتها تأثرت بالعقوبات التجارية الأمريكية.

فقد أظهر نص الكلمة التي ألقيت في فبراير شباط الذي نشرته جامعة شنغهاي جياو تونغ، قال رن تشانغ فاي إن هواوي استبدلت خلال السنوات الثلاث الماضية 13 ألف مكون ببدائل صينية محلية وأعادت تصميم أربعة آلاف من لوحات الدوائر الكهربائية لمنتجاتها.

وقال إن إنتاج لوحات الدوائر الكهربائية “استقر”.

تلقي التصريحات، التي لم يتسن لرويترز التحقق منها على نحو مستقل، الضوء على جهود هواوي للتغلب على قيود التجارة الأمريكية.

وهواوي، وهي مورد رئيسي للمعدات المستخدمة في شبكات اتصالات الجيل الخامس، منذ 2019 هدف لحزم متعاقبة من قيود التصدير الأمريكية.

وحالت هذه القيود بين هواوي وكل من الرقائق التي تنتجها الشركات الأمريكية والوسائل التكنولوجية الأمريكية التي تساعدها في تصميم رقائقها الخاصة وتصنيعها من قبل شركاء لها. كما حظرت إدارة بايدن العام الماضي بيع معدات هواوي الجديدة في الولايات المتحدة.

وقالت الجامعة إن رن أدلى بهذه التصريحات في حديث مع خبراء التكنولوجيا الصينيين في 24 فبراير شباط. ونشرت الجامعة نص الكلمة على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة.

ولم يرد ممثل لهواوي في الولايات المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق أرسل يوم الجمعة.

وقال رن إن هواوي استثمرت 23.8 مليار دولار في البحث والتطوير خلال 2022 “ومع تحسن ربحيتنا، سنواصل زيادة الإنفاق على البحث والتطوير”.