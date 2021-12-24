هولندا تطالب "آبل" بتغيير قواعد الدفع عبر متجرها بسبب انتهاك المنافسة

طالبت السلطات الهولندية تطبيق “آب ستور” التابع لشركة “آبل”، بإجراء تغييرات على سياسات الدفع عبر متجر التطبيقات، بسبب مخالفة قوانين المنافسة في البلاد.

وذكرت هيئة تنظيم المنافسة في هولندا أن شركة “آبل” انتهكت القوانين وعليها تعديل الشروط غير المقبولة في متجر التطبيقات الخاص بها.

ويأمر القرار الشركة المصنعة لجوالات “أيفون” بالسماح لمقدمي بعض التطبيقات باستخدام أنظمة دفع بديلة، مع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (56.6 مليون دولار) في حال عدم الالتزام بالقرار حتى الخامس عشر من يناير المقبل.

وتخضع مطالبات “آبل” بدفع مطوري التطبيقات رسوما تتراوح بين 15 إلى 30% عند استخدام نظام الدفع عبر التطبيق إلى عمليات تدقيق من قبل المنظمين والمشرعين في بعض دول العالم.

وذكرت “آبل” في بيان: “نحن لا نوافق على الأمر الصادر من السلطات الهولندية وقدمنا استئنافا، آبل لا تمتلك مكانة مهيمنة في سوق توزيع التطبيقات في هولندا”.