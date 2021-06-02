“هونر” تكشف موعد إطلاق سلسلة “Honor 50”

كشف شركة ”هونر“ الصينية عن موعد إطلاق سلسلة هواتف Honor 50″”، دون الكشف عن المواصفات الكاملة التي ستأتي بها.

وقالت االشركة أن الكشف عن السلسلة سيكون في 16 يونيو/حزيران الجاري خلال مؤتمر في شنغهاي الصينية.

ونشرت الشركة أيضا مقطع فيديو على موقع ”ويبو“ الصيني يعطي لمحة عن سلسلة ”Honor 50“ دون الكشف عن أي مواصفات سوى لقطة سريعة لتصميم الكاميرا المزدوجة.

ولم تكشف ”هونر“ بعد عن المواصفات الكاملة لسلسلة ”Honor 50″، لكنها أكدت سابقا أن الإصدار القياسي في السلسلة سيتم تشغيله بواسطة معالج ”Snapdragon 778G“.

ومن المرجح أن يتم تشغيل إصدار ”Pro“ أيضا بنفس المعالج، في حين أن إصدار Pro Plus سيتم تشغيله بواسطة معالج ”Snapdragon 888“.

أما عن بقية مواصفات إصدار ”Pro Plus“، فسيأتي الهاتف بشاشة ”AMOLED“ بحجم 6.79 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت.

كما ينطلق هاتف ”Honor 50 Pro Plus“ بواجهة ”Magic UI 4.0″، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواسطة معالج ”Snapdragon 888“.

وسيأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعة 4400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 66 واط والشحن اللاسلكي 50 واط.

وسيحتوي على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة (32 ميغابكسل +8 ميغابكسل)، وفي الجزء الخلفي يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل مقترنة بكاميرا فائقة السعة بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل ووحدة ”ToF“ ثلاثية الأبعاد.