هونور تنافس آبل بسماعة Earbuds 3 Pro الجديدة

كشفت شركة هونور الصينية عن الجيل الجديد من سماعاتها اللاسلكية Earbuds 3 Pro، وذلك ضمن مشاركتها بمؤتمر الجوالات العالمي MWC.

ونشر موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، اللقطات الرسمية للسماعات الجديدة، التي تطرحها هونور بتقنية ثورية تعزز بها مكانتها بين شركات التقنية المستخدمة لأنظمة الاستشعار المتطورة.

والساعة تطرح بنظام استشعاري متفرد، قادر على تتبع درجة حرارة المستخدم، وهي التقنية التي أصبحت متوافرة في عدد كبير من الهواتف الذكية، وطرحها بشكل مدمج في سماعات أذن يعد أمر مسبوق.

والسماعات ستوفرها هونور للبيع بالأسواق، بقيمة 199 يورو، وستتيح السماعات لمستخدميها تتبع درجات حراراتهم عبر مؤشر متصل بالسماعات والهاتف الذكي.

هذه الفكرة الثورية في عالم صناعة السماعات اللاسلكية، خطفت أنظار أبل، ووفق تبنؤات الخبراء، من المتوقع ان نشاهدها في سماعات “إير بودز” المقبلة.

راوتر جديد فائق الأداء

في الوقت نفسه، علنت شركة هونور عن إطلاق الراوتر Honor 4 Pro فائق الأداء الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن الراوتر الجديد يتيح إمكانية إنشاء شبكة لاسلكية فائقة الأداء مع دعم تقنية الواي فاي 6، ويعمل بسرعة قصوى تصل إلى 3000 ميجابايت/الثانية مع دعم 1024QAM.

تغطية تصل لـ200 متر

وتروج هونور للراوتر الجديد من خلال توفير تغطية مساحة تصل إلى 200 متر مربع بالإنترنت، ولكن معدل نقل البيانات، الذي يمكن الوصول إليه، يعتمد على جودة الاتصال والطريقة الهندسية لتشييد المنزل.

وإذا كانت التغطية، التي يوفرها جهاز راوتر واحد غير مرضية، ففي هذه الحالة يمكن الاعتماد على عدة أجهزة راوتر وإنشاء شبكة Mesh.