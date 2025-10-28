هيئة الاتصالات الأمريكية تشدد القيود على شركات تكنولوجيا صينية

صوتت هيئة الاتصالات الاتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على تشديد القيود المفروضة على معدات الاتصالات التي تصنعها شركات صينية قيل إنها تمثل خطرا على الأمن القومي، في أحدث تقييد ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف بكين.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية أدرجت في وقت سابق شركات منها (هواوي) و(زد.تي.إي) و(تشاينا موبايل) و(تشاينا تيليكوم) إلى ما تسمى “بالقائمة المشمولة”، وهي قائمة تحظر منح تصاريح باستيراد معدات جديدة من تلك الشركات أو بيعها.

وصوتت الهيئة بواقع ثلاثة أصوات مقابل صفر على حظر ترخيص الأجهزة التي تحتوي على مكوّنات مصدرها الشركات المدرَجة في القائمة، كما منح القرار الهيئة صلاحية حظر بيع الأجهزة التي سبق ترخيصها في حالات محددة.