هيئة سلامة الطرق الأمريكية تدقق في التزام تسلا

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها فتحت تحقيقا في تأخر تقارير تسلا عن الحوادث التي تتعلق بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة أو السيارات ذاتية القيادة.

وأوضحت الإدارة أنها حددت العديد من التقارير التي قدمتها تسلا عن حوادث وقعت قبل عدة أشهر أو أكثر من تواريخ تلك التقارير، في حين أن الوكالة تطلب تقديم التقرير في غضون يوم أو خمسة أيام من تلقي تسلا إشعارا بالحادث.

وأضافت الإدارة أنها ستفتح استعلاما للتدقيق “لتقييم سبب حالات التأخير المحتملة في الإبلاغ ونطاق أي تأخيرات من هذا القبيل والتدابير التي طورتها تسلا لمعالجتها”.