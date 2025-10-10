هيئة محلفين أمريكية تلزم سامسونغ بدفع 445 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع

قالت هيئة محلفين اتحادية بولاية تكساس الأمريكية اليوم الجمعة إن شركة سامسونغ إليكترونيكس مدينة لشركة كوليجن كوميونيكيشنز بنحو 445.5 مليون دولار تعويضا عن الأضرار الناجمة عن انتهاكها براءات اختراع متعلقة بمعايير اتصالات الجيلين الرابع والخامس والواي فاي.

وأضافت الهيئة أن أجهزة سامسونغ المحمولة وهواتف غالاكسي الذكية وغيرها من الأجهزة التي تدعم الاتصال اللاسلكي تنتهك أربع براءات اختراع لشركة كوليجن. وهذا الحكم واحدا من أحكام عدة بانتهاك براءات الاختراع صدرت ضد سامسونغ في محكمة مارشال بولاية تكساس نفسها في السنوات القليلة الماضية وألزمتها بدفع مئات الملايين من الدولارات.

وكانت كوليجن ومقرها بيتربورو بولاية نيو هامبشاير رفعت دعوى قضائية على سامسونغ في 2023 لانتهاكها براءات الاختراع المتعلقة بتحسين كفاءة الشبكة اللاسلكية. وقالت في الدعوى القضائية إن براءات الاختراع نابعة من أبحاث أجرتها شركة (بي.إيه.إي سيستمز) المتعاقدة مع وزارة الدفاع، والتي لم تشارك في القضية.

ونفت سامسونج هذه الادعاءات، وقالت إن براءات الاختراع غير صالحة.