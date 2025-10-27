هيوماين السعودية تطلق نظام تشغيل جديد يعتمد على الأوامر الصوتية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين عن خططها لإطلاق نظام تشغيل مبتكر يمكّن المستخدمين من التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر عبر الأوامر الصوتية لأداء مختلف المهام.

وأكد متحدث باسم الشركة أن النظام الجديد، المسمى “هيوماين 1″، يمثل بديلاً محتملاً للأنظمة التقليدية المعتمدة على الأيقونات مثل ويندوز وماك أو.إس التي هيمنت على أجهزة الكمبيوتر منذ الثمانينيات. وقال الرئيس التنفيذي طارق أمين خلال منتدى فورتشن بالرياض: “بدلاً من النقر على الأيقونات للتنقل بين التطبيقات، أصبح بإمكان المستخدم الآن إصدار الأوامر شفوياً”.

وأضاف المتحدث أن الشركة بدأت تطوير النظام بعد وقت قصير من تأسيسها في مايو، وأن الاختبارات الداخلية جارية حالياً على أنظمة الرواتب والموارد البشرية الخاصة بها.

وأشار أمين إلى خطط هيوماين لإنشاء مركز بيانات بسعة تقارب ستة جيجاوات، دون تحديد موقعه، مؤكداً أن الشركة تقدم مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي تشمل الحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.